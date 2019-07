Volley mercato | Caneschi e Codarin restano a Sora e Trento | Alletti va a Milano

Volley mercato : Djuric torna a Trento - Cantagalli verso Ravenna - Argenta vicino a Calci : Luglio caldo per molte squadre di Superlega intente a chiudere il proprio rooster in vista della stagione 2019/2020. In molte ormai hanno chiuso il sestetto titolare e si stanno ora dedicando alle seconde linee, con importanti novità rispetto alla scorsa stagione....Continua a leggere

Volley mercato : Galassi a Monza - Giannelli rinnova - futuro incerto per Cester : Il Volley mercato della Superlega sta regalando molti movimenti in questi ultimi giorni. Molti gli annunci ufficiali anche se è ancora da concludere il "valzer dei centrali italiani", con Alletti e Cester ancora in cerca di sistemazione. Giannelli a Trento fino al 2023 Iniziamo dalla conferma arrivata direttamente dai profili social del presidente di Trento, Diego Mosna: il palleggiatore della nazionale azzurra nonché capitano della Diatec, ...

Volley mercato - la scelta di Andrea : dalla Nazionale all'A2 con la VBC Calci : L’opposto classe 1996, impegnato in questa estate con la Nazionale di coach Blengini, ha deciso di lasciare Ravenna, dopo una sola stagione, e anche la Superlega, per scendere nuovamente nella serie cadetta per vestire la maglia di una società ( VBC Calci) che disputerà per la prima volta nella sua storia il complicato campionato di A2. La difficile stagione di Ravenna e la convocazione in Nazionale Quella passata a Ravenna non è stata una ...

Volley femminile - Mercato Serie A1 2019-2020 : tutti i colpi - acquisti e cessioni. Egonu a Conegliano - tornano Sloetjes e Bricio - squadre rivoluzionate : L’estate è incominciata e il Volley Mercato è ormai entrato nel vivo: colpi, acquisti e cessioni sono all’ordine del giorno e le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1 femminile sono rivoluzionate. Vediamo nel dettaglio quali sono i grandi movimenti e tutte le notizie di Mercato. GRANDI MOVIMENTI: Paola Egonu ha lasciato Novara dopo aver vinto la Champions League e inizierà una nuova avventura a Conegliano, il formidabile ...

Volley - Mercato Superlega 2019-2020 : tutti i colpi - acquisti e cessioni. Che botti Anderson e Kurek! Valzer di panchine - squadre stravolte : L’estate è incominciata e il Volley Mercato è ormai entrato nel vivo: colpi, acquisti e cessioni sono all’ordine del giorno e le squadre che parteciperanno alla prossima Superlega sono rivoluzionate. Vediamo nel dettaglio quali sono i grandi movimenti e tutte le notizie di Mercato. GRANDI MOVIMENTI: Tsvetan Sokolov, opposto di Civitanova che è stato determinante per i successi di quest’anno, ha deciso di sposare la causa dello ...

Volley mercato - clamoroso colpo di Monza : acquistato Bartosz Kurek - MVP agli ultimi Mondiali! : clamoroso colpo di Volley marcato: Bartosz Kurek è un nuovo giocatore di Monza! MVP degli ultimi Mondiali, l’opposto che ha trascinato la sua Polonia alla conquista del titolo iridato, approda in Brianza: il fortissimo attaccante 30enne, miglior realizzatore nell’ultima rassegna iridata, ha lasciato l’Onico Varsavia e ha sposato la causa del Consorzio Vero Volley. Un rinforzo da brividi per la formazione rossoblù che compie un ...

Volley mercato : Monza sogna Kurek : L'ultimo anno del forte opposto polacco Kurek è stato un susseguirsi inarrestabile di alti e bassi: dal Mondiale vinto con la sua nazionale in una finale (giocata a Torino) che lo ha visto assoluto protagonista, come confermato dal premio individuale ricevuto, per poi passare alla terribile situazione vissuta nel club per il quale aveva firmato, Stettino. La società infatti manifestò fin dai primi giorni della nuova stagione dei significativi ...

Volley mercato femminile : Hancock e Courtney a Novara - Lubian a Scandicci : Importanti novità per i top club italiani che parteciperanno al prossimo campionato di A1 femminile con ufficializzazioni molto "pesanti", soprattutto a Novara che, dopo la dolorosa cessione della stella Paola Egonu, era in debito con i propri tifosi di qualche colpo capace di ridare vitalità a tutto il movimento. Scandicci e Casalmaggiore, comunque, non sono rimaste a guardare, concludendo a loro volta dei bei colpi di mercato. A Novara una ...

Volley - mercato : Van Garderen a Latina - a Perugia scintille tra Sirci e Bernardi : Sempre più in fibrillazione il Volley mercato della Superlega e della A1 femminile, con tanti trasferimenti ufficializzati e molti rumors che scuotono gli ambienti. La copertina per l'acquisto più importante questa volta se la prende Latina, che si è assicurata lo schiacciatore olandese. Latina fa sul serio: Van Garderen Arriva finalmente il colpo di mercato che sicuramente soddisferà i tifosi della società pontina: è stato infatti ...

Volley mercato - ufficiale : Stankovic a Piacenza : Il sogno è diventato realtà. La neopromossa Gas Sales Piacenza inserisce un tassello per il suo sestetto importantissimo in vista della prossima stagione, un vero e proprio colpo di mercato, il terzo acquisto di grande qualità in questa sessione che va a completare il reparto dei posti 3 con uno dei giocatori più apprezzati e determinanti in quel ruolo, nonché capitano della formazione che ha conquistato l'ultimo Scudetto e la Champions: alla ...

Volley mercato : Nelli a Piacenza e Lowe a Busto - Zaytsev prolunga con Modena : Continua senza pause il Volley mercato di Superlega e di serie A1 femminile. I movimenti (e le conferme) ufficiali di oggi riguardano principalmente i giocatori di posto 2: sono infatti i due opposti della nazionale allenata da coach Blengini, Zaytsev e Nelli, a chiudere definitivamente le voci sul loro futuro per quanto riguarda il settore maschile, mentre nella massima serie femminile si registra un'importante trasferimento, quello ...

Volley mercato - ufficiale : Rychlicki è il nuovo opposto della Lube : Non è sicuramente la prima scelta per la Lube Civitanova fresca di scudetto e Champions, ma resta un gran colpo quello messo a segno dal DS Cormio. A breve distanza dall'annuncio dello stop delle trattative con Ivan Zaytsev, la società marchigiana ha fatto immediatamente trapelare la notizia che il nuovo giocatore messo sotto contratto è Kamil Rychlicki. Il ripensamento dello Zar Questa mossa di mercato è figlia di un retroscena quasi da ...

Volley mercato : Berger a Piacenza - Zaytsev indeciso tra Modena e Civitanova : Giornata importante per il Volley mercato maschile con due ufficializzazioni e tante voci che si susseguono. Tra queste ultime, ha sicuramente catturato le attenzioni di gran parte dei tifosi - sia quelli modenesi che quelli della Lube - un'intervista rilasciata alla cronaca locale de "Il Resto del Carlino" dal direttore sportivo di Civitanova, Beppe Cormio, il quale ha ammesso che c'è una trattativa in corso per Ivan Zaytsev. Lo 'Zar' in bilico ...