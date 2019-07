Voleva diventare una influencer | killer la decapita e posta le foto su

Donna sequestrata per un finto matrimonio con un pachistano : lo "sposo" Voleva diventare comunitario : Giunta in Italia dalla Romania dopo aver accettato un’offerta di lavoro via Facebook, è stata condotta e tenuta sotto sequestro in un’abitazione del Casertano con lo scopo di contrarre un matrimonio fittizio con un pachistano che voleva diventare comunitario.La vittima è stata salvata dalla Polizia di Stato, che ha poi arrestato i suoi carcerieri, il 29enne Kashif Hanif, la romena 33enne Angelica Cobzaru e il coetaneo ...