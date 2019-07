Vola il turismo di lusso in Sicilia | a Ragusa mega resort e 190 posti di lavoro

direttasicilia

(Di martedì 16 luglio 2019) Ha appena investito cinque milioni di euro per ristrutturare tutte le 64 camere dell’Helvetia&Bristol, storico indirizzo a cinque stelle dell’hotellerie fiorentina, a un passo dal Duomo, acquisito nel 2016. Entro l’anno completerà un altro investimento da dieci milioni di euro per allargare lo stesso Helvetia&Bristol nel vicino edificio dell’ex Banco di Roma, 5.500 metri quadrati in cui sono state ricavate 25 suite ultra-moderne, centro benessere, sale meeting, progettato da Anouska Hempel, famosa interior design di hotel di. Poi gli investimenti si potrebbero spostare in. L’isola sta diventando sempre più una meta deldi. Ora Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato di Starhotels, prima catena alberghiera italiana per fatturato e unica ad avere hotel a New York, Parigi e Londra (29 in tutto a 4 e 5 stelle con 4.100 camere), ...

