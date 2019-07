Vodafone aggiorna la lista degli operatori di provenienza per l’offerta Special Minuti

TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019). L'articolo TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3, Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiorna il listino smartphone della promo Vodafone Summer Pack : Vodafone aggiorna il listino prezzi di alcuni dispositivi inseriti nella promozione estiva Vodafone Summer Pack. Scopriamo le novità. L'articolo Vodafone aggiorna il listino smartphone della promo Vodafone Summer Pack proviene da TuttoAndroid.

In cattedra il Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : aggiornamento Night Mode con N960FXXU3CSF9 : Restiamo sempre in attesa del Note 10, ma il Samsung Galaxy Note 9 è ancora in grado di regalare grandi emozioni: il phablet di attuale generazione, anche se per poco altro tempo ancora, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento nell'ambito del Modello brand Vodafone. La serie firmware di riferimento è l'ultima concepita per il dispositivo, vale a dire il pacchetto N960FXXU3CSF9, che integra la patch di sicurezza di giugno 2019, ed ...

Vodafone aggiorna ancora il listino dei suoi prodotti IoT a rate : si parte da 2 - 99 euro al mese : Nelle scorse ore si è aggiornato il listino di V by Vodafone, ossia il portafoglio di dispositivi IoT di questo operatore telefonico. Ecco le nuove offerte L'articolo Vodafone aggiorna ancora il listino dei suoi prodotti IoT a rate: si parte da 2,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile hanno ripreso a funzionare [AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è risolto il malfunzionamento registrato questo pomeriggio sulla rete Vodafone. “Gentile cliente”, si legge in un Sms inviato agli utenti, “il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostra rete è stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani”. Il disservizio si era verificato pomeriggio in molte regioni ...

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un’ora il sito downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle citta’ piu’ grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #Vodafonedown è al numero ...

Vodafone Happy Black aggiorna l’elenco di smartphone disponibili con lo sconto e aggiunge due offerte Costa Crociere : Fino al 15 giugno gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy Black hanno la possibilità di acquistare nuovi smartphone a prezzi scontati. Ecco quali L'articolo Vodafone Happy Black aggiorna l’elenco di smartphone disponibili con lo sconto e aggiunge due offerte Costa Crociere proviene da TuttoAndroid.

Fine dell’attesa per Huawei P10 Plus Vodafone : aggiornamento con EMUI 9 avvistato : Abbiamo finalmente notizie incoraggianti per gli utenti che dispongono di un Huawei P10 Plus Vodafone, considerando il fatto che da alcune ore abbiamo segnalazioni da parte di utenti che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 9. Si tratta di una svolta essenziale, che tuttavia sta arrivando in grande ritardo. Vedere per credere che più di un mese fa sulle nostre pagine vi abbiamo parlato della medesima patch per coloro che si ...

Vodafone aggiorna il listino V-By Vodafone con nuovi prodotti a rate : Vodafone ha aggiornato il listino V-By Vodafone per offrire agli utenti i vari dispositivi IoT commercializzati dall'operatore a rate e senza contributo iniziale L'articolo Vodafone aggiorna il listino V-By Vodafone con nuovi prodotti a rate proviene da TuttoAndroid.