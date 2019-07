Vince un miliardo al Gratta e Vinci poi scopre che il biglietto è contraffatto

(Di martedì 16 luglio 2019) E' successo a una donna di Messina che nel 1998 vinse undi lire alacquistando unin una tabaccheria della proa siciliana. La donna, all'epoca al terzo mese di gravidanza, pensò quel giorno di aver risolto gran parte dei suoi problemi economici ma ben presto il suo sognò svanì: il Monopolio di Stato infatti le comunicò che il suoeraA raccontare la storia è la Gazzetta del Sud: la donna trovò quattro farfalle dopo averto il tagliandino e scoprì in quel modo di aver vinto la bellezza di un. L'esplosione di gioia durò pochi giorni: dopo aver depositato in banca ilnte” per avviare la pratica di riscossione del premio i Monopoli di Stato le comunicarono che il tagliando risultava. Ebbe inizio così una battaglia legale durata vent'anni. La donna non ha mai creduto alla tesi della contraffazione del tagliando esposta dai Monopoli di Stato anche perché l’inchiesta aperta nei suoi confronti dalla Procura di Roma per truffa si è chiusa con l’archiviazione. Per questo ha intrapreso una causa civile seguita dall’avvocato Lettrio Catalfamo. Nel dicembre dello scorso anno la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso alla sentenza emessa dal Tribunale in primo grado nel luglio del 2010.