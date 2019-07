VIDEO – Scontri River-Boca Juniors | guai in vista per il River Plate

forzazzurri

(Di martedì 16 luglio 2019) L’emittente TNT Sports, tramite Twitter ha pubblicato un servizio che richiama agliantecedenti la sfida– Il TAS ha stabilito che ildeve dimostrare che, al momento del lancio del gas pimienta, non era responsabile della sicurezza. Tra circa tre mesi la decisione finale sulla vicenda #DataSports Gustavo Abreu, miembro del TAS: "tiene que probar que no era responsable de la seguridad en el momento del incidente con los jugadores de. El fallo final estará en tres meses más o menos" pic.twitter.com/khNeJVfc4E — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 16, 2019 su ForzAzzurri: Le dichiarazioni di Adl che hanno rischiano di far saltare l’arrivo di James È fatta: Il Napoli avrà un nuovo centrocampista, i dettagli dell’affare Ti potrebbe anche ...

tg2rai : #Francia, a #Parigi, la festa nazionale del 14 luglio per la presa della Bastiglia. Fischi al presidente francese… - Ludax55 : RT @AlessandroCere7: #Parigi brucia nel giorno della festa nazionale del #14Juillet Scontri tra manifestanti e polizia colpi di LBD e lacr… -