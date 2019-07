Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA CASILINA; SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA MENTRE IN INTERNA TRA LABARO E APPIA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SEMPRE SULL’A24 MA SUL TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E ANAGNINA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SEMPRE SULL’A24 MA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CASALINA E APPIA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE Roma AD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE Roma PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 43 + 350 IL TRAFFICO DEVIATO SU VIA VALLELATA CODE DA VIALE EUROPA RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DELLE STRADE LIMITROFE CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE, DA VIA DELLA MECCANICA A VIA UGO FOSCOLO IN DIREZIONE APPIA SEMPRE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN LIEVE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA VIA NOMENTANA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI A TOR LUPARA, MA PER TRAFFICO INTENSO SUL RACORDO IL TRAFFICO E’ GENERALMENTE SCORREVOLE AD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN LENTO MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24 A SEGUIRE CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E ARDEATINA POI RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TOR VERGATA A SEGUIRE RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA SALARIA E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ...