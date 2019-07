Veretout alla Roma | c’è l’accordo | alla Fiorentina 17 milioni più 2 di bonus

lanotiziasportiva

(Di martedì 16 luglio 2019) Laha vinto il duello con il Milan per Jordan: accordo con laper il francese, che firmerà un contratto quinquennale.“powered by Goal”Dopo Gianluca Mancini, ecco Jordan. In poche ore lamette a segno un doppio colpo, provando così a sopperire alle partenze illustri delle prime settimane di calciomercato e, nel contempo, a rianimare un ambiente depresso.L’accordo, secondo ‘Sky Sport’, è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi:andranno 17di euro più, mentre il centrocampista francese firmerà un contratto quinquennale a duee mezzo a stagione.Labatte dunque la concorrenza del Milan, l’altra big che si era mossa pesantemente per strappare. I rossoneri, che stanno chiudendo per l’empolese Bennacer, dovranno quindi rivolgere altrove le proprie ...

DiMarzio : #Veretout alla @OfficialASRoma: 5 anni a 2.5 milioni più bonus, 17 più 2 bonus per la @acffiorentina #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Veretout alla @OfficialASRoma: accordo con giocatore raggiunto ora, in serata è già possibile la definizione dell’… - AntoVitiello : #Veretout va alla Roma. Il #Milan ha deciso fin dall'inizio di non esagerare con la valutazione del francese, offre… -