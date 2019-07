Veneto : Consiglio - Regione esegua verifiche immediate su lavori Pedemontana : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto, nel pomeriggio, nella seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità la Mozione ‘Superstrada Pedemontana Veneta. La Regione Veneto esegua immediate verifiche straordinarie sull’esecuzione e sui materiali utilizzati nelle opere in ce

Veneto : Consiglio - Regione esegua verifiche immediate su lavori Pedemontana : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale del Veneto, nel pomeriggio, nella seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità la Mozione ‘Superstrada Pedemontana Veneta. La Regione Veneto esegua immediate verifiche straordinarie sull’esecuzione e sui materiali utilizzati nelle opere in cemento armato lungo l’intero tracciato a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini futuri utenti ...

Veneto : da Regione altri 10 mln per riqualificazione strutture ricettive (2) : (AdnKronos) – ‘L’impegno della Regione ‘ prosegue Caner ‘ è ricambiato dalla risposta degli operatori. Una ricognizione sugli esiti dell’erogazione dei fondi POR FESR ci segnala che negli ultimi tempi i posti letto sono aumentati di 613 unità, pari al 4,56%. E’ un dato importante ma il vero obiettivo era l’innovazione qualitativa ed è stato fino ad oggi centrato. Che nel settore ci sia la ...

Veneto : da Regione altri 10 mln per riqualificazione strutture ricettive : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Nuovi fondi da parte della Regione del Veneto a disposizione delle imprese in ambito turistico della montagna. Con due specifiche delibere, presentate dall’Assessore al Turismo Federico Caner, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro (dal 2016 ad oggi sono già stati erogati oltre 20 milioni per l’ammodernamento e la riqualificazione di strutture alberghiere e ...

Sanità : Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita (3) : (AdnKronos) – Esenzione anche per i pazienti con patologia tumorale che siano in età fertile e con prognosi favorevole a lungo termine che desiderano preservare la loro fertilità ma che, sottoponendosi alle terapie farmacologiche, radioterapiche o chirurgiche, rischiano di compromettere la fertilità futura. ‘In questo caso – annuncia l’Assessore ‘ abbiamo anche creato all’Azienda Ospedaliera di Padova il ...

Sanità : Regione Veneto agevola procreazione medicalmente assistita : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha approvato nuove indicazioni operative per l’erogazione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), sia omologa che eterologa, con lo scopo di renderne più agevole e meno costoso l’utilizzo da parte delle coppie che desiderano procreare, ma faticano, o sono impossibilitate a ...

Veneto : Zaia - ‘Regione con il più basso tasso indebitamento d’Italia’ : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – ‘L’autonomia è per noi la madre di tutte le battaglie. Non ha casacche o colore politico. E’ la speranza, è la virtuosità di passare le verifiche della Corte dei Conti vedendo la situazione migliorare . E’ una vera assunzione di responsabilità, come disse Napolitano da Presidente della Repubblica, e non è una scelta contro qualcuno, ma per la responsabilità. Penso che la ...

Veneto : Zaia - ‘Regione con il più basso tasso indebitamento d’Italia’ (2) : (AdnKronos) – Ricordando che la Regione Veneto è stata la prima a garantire l’accesso diretto della Corte dei Conti alla sua documentazione, Zaia ha fatto un riferimento alla Superstrada Pedemontana, alle Partecipate e al Patrimonio immobiliare.‘Nel bilancio ‘ ha detto ‘ ci sono i 170 milioni per la Pedemontana, un’opera che vale un punto e mezzo di Pil nazionale, su cui abbiamo lavorato nel segno della ...

Vino : Consorzio Valpolicella - Regione Veneto chiede blocco totale impianti per 3 anni : Verona, 12 lug. (AdnKronos) – La Regione Veneto ha pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale regionale (Bur) la richiesta del Consorzio di tutela vini Valpolicella per il blocco totale degli impianti per i vigneti della denominazione per i prossimi 3 anni. La richiesta, nata con l’obiettivo di riequilibrare il mercato attraverso una gestione controllata della superficie vitata e della relativa capacità produttiva, è stata ...

Vino : Consorzio Valpolicella - Regione Veneto chiede blocco totale impianti per 3 anni (2) : (AdnKronos) – La misura, prevista in vigore dal 1° agosto, contempla un periodo transitorio di 6/12 mesi per la messa a punto dei sistemi di controllo da parte delle strutture preposte. Il blocco riguarderà tutto il potenziale viticolo della denominazione (DO) Valpolicella; accanto alle varietà principali (Corvina, CorVinone, Rondinella) saranno infatti comprese anche tutte le varietà complementari ammesse nei disciplinari di ...

