Veneto | 25 mila i beneficiari dell’assegno per il lavoro 2

Veneto : 25 mila i beneficiari dell’assegno per il lavoro : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Sono circa 25 mila i beneficiari dell’Assegno per il lavoro, la misura finanziata dalla Regione del Veneto per supportare i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro. Di questi, 21 mila sono stati attivati presso una delle oltre 400 sedi accreditate in tutto il territorio regionale e hanno portato a 13 mila contratti di lavoro. Il 33% dei contratti di lavoro ha una durata superiore ai 6 ...

Assunzioni scuola 1° settembre : mancano 15 mila docenti in Lombardia - 9000 in Veneto : Si rischia il caos sulle Assunzioni dei docenti nella scuola a partire dal 1° settembre 2019: mancano gli insegnanti precari da assumere e la fotografia del sistema del reclutamento nella scuola, anche per il prossimo anno scolastico, è impietosa, come annunciato dal sindacato Flc Cgil scuola. Il Ministero dell'Istruzione farà fatica a coprire le circa 60 mila cattedre previste dal prossimo settembre: le graduatorie a esaurimento (GaE), infatti, ...

Veneto : Coldiretti - in regione 303 borghi con oltre 70 mila imprese (2) : (AdnKronos) – “Il dialogo, il coinvolgimento come forza sociale caratterizza una collaborazione sinergica che ha portato alla conquista di molti successi, la collaborazione sul territorio in caso di avversità atmosferiche, la garanzia della giusta informazione contro il proliferare di fake news che alimentano gruppi spontanei contro una o l’ altra posizione”, conclude. In questo contesto si inserisce il convegno a ...

Veneto : Coldiretti - in regione 303 borghi con oltre 70 mila imprese : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – I piccoli comuni fanno grande l’Italia se si pensa che il 69,7% delle amministrazioni italiane conta meno di 5mila abitanti. Il Veneto ha 303 borghi che rappresentano il 52,7% della totalità dei paesi e ospitano oltre 70mila imprese. Sono quei luoghi, anche marginali, dove si nasconde l’arte minore, un paesaggio unico dall’aspetto rurale e poco urbanizzato. Realtà che, nonostante tutto, ...

Sanità : Veneto - abolito il superticket nazionale a cittadini con meno di 29 mila euro di reddito : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Nella Sanità veneta, a partire dal primo gennaio 2020, sarà abolito il “superticket” nazionale sulla prestazioni specialistiche ambulatoriali, introdotto nel 2011, per tutte le persone economicamente vulnerabili, con un reddito inferiore a 29 mila euro annui. Lo ha deci

Anziani : Spi Cgil - in Veneto 210 mila ultraottantenni sono soli : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - C’è chi si ammala e non viene assistito da nessuno e chi viene raggirato per aver scambiato due parole in fiducia con qualche abile truffatore. C’è chi finisce in una casa di risposo dimenticato da tutti e addirittura chi muore nel suo appartamento senza che nessuno se