Van Der Leyen eletta presidente della Commissione Ue ma senza i voti della Lega

Salvini : neonazisti voleVano uccidere me : 19.29 "Una minaccia dettagliata,si parlava di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita". Così Salvini svela un retroscena sulle armi sequestrate a un gruppo neonazista filoucraino dalla Digos di Torino. "L'ho segnalata io",ha detto il ministro dell'Interno, secondo cui l'operazione è stata condotta nell'ambito di un'indagine sulla preparazione di un attentato contro di lui.Fu un ex agente del Kgb a segnalarmelo. A svolgere le indagini ...

La Lega non vota Van Der Leyen : a Strasburgo lo scrutinio per la nuova Commissione Ue : Dopo le timide aperture delle ultime ore dall'Europarlamento arrivano le conferme di come l'ex ministro della difesa della...

GioVani : Renzi - ‘dal 21 a 24 agosto scuola per Under 30 a Lucca’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Segnalo la scuola estiva Meritare l’Italia che si terrà al Ciocco (provincia di Lucca) dalle 19 di mercoledì 21 agosto fino alle 13 di sabato 24 agosto. La scuola è riservata a ragazze e ragazzi (in egual numero!) nati dopo il 1″² gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 2003. Io starò con i ragazzi per tutti e quattro i giorni e avremo ogni giorno ospiti diversi”. Lo scrive Matteo Renzi ...

Universiadi - aVanzati tre milioni di euro di attrezzi nuovi (deciderà la Regione) : Il ruolo di Tizzano Le Universiadi napoletane non lasciano solo impianti ristrutturati ma anche 3 milioni di euro di attrezzi sportivi che non si sa che fine faranno. A raccontarlo è Il Mattino. Sono centinaia di attrezzi, tutti nuovissimi, che tante palestre napoletane hanno già adocchiato ma che saranno assegnati solo agli impianti che sono dotati di un servizio di guardiania. Vanno difesi dallo sciacallaggio, sarebbe un peccato perdere ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Agli Europei Under 20 ho ambizioni - ma sono consapevole di essere la più gioVane” : La Nazionale italiana Under 20 di Atletica è partita alla volta di Boras, città svedese dove sono in programma gli Europei: tra i 74 azzurrini in gara da giovedì, ben 17 hanno preso parte ai Mondiali dello scorso anno. L’Italia cerca la riconferma con tre atleti a podio a Grosseto nella scorsa edizione della rassegna continentale, ovvero Edoardo Scotti (oro con la 4×400, ma in Svezia avrà tre compagni diversi), Carolina Visca (argento ...

Van Der Sar : «Ingiusto che la semifinale di Champions valga meno di un 4° posto» : «Sembra un po’ ingiusto che raggiungere la semifinale della UEFA Champions League della scorsa stagione e vincere campionato e coppa d’Olanda valga meno (in termini di accesso per la Champions League) che finire quarto in uno dei quattro migliori campionati». Edwin van der Sar, ad dell’Ajax, interviene così in un’intervista all’Eca sul tema Champions League, con […] L'articolo Van Der Sar: «Ingiusto che la ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere : "Quanto vale GioVanni Toti" : Forse nemmeno Giovanni Toti sa quali saranno le sue prossime mosse e se ci sarà una scissione all'interno di Forza Italia, ma "ci si può dunque domandare, considerando l'attuale distribuzione del consenso elettorale, quali potrebbero essere le potenzialità di una nuova forza politica fondata da Toti

Contributi statali sport : arriVano 60 milioni in più dal Governo! Incremento del 15% - Federazioni più ricche : Una buona notizia per lo sport italiano: quest’anno il Governo stanzierà 60 milioni in più di finanziamento alle Federazioni sportive. Si passerà quindi dagli attuali 408 a 468 milioni, con un Incremento delle risorse pari al 15%. Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il provvedimento verrà discusso oggi nella commissione bilancio del Senato. Questo il commento del sottosegretario con la delega allo sport Giancarlo Giorgetti: “Dopo appena ...

PicchiaVano e derubaVano ragazzi nei parchi : fermata baby gang di 3 persone : Roma – Hanno rapinato e picchiato tre coetanei all’interno del parco di Villa Lazzaroni e del parco della Caffarella, a Roma. Il primo episodio risale al 20 giugno scorso. I baby rapinatori si sono avvicinati a due ragazzi chiedendogli due euro. Al rifiuto di uno dei due, i tre non si sono persi d’animo. Nonostante i due ragazzi avessero opposto resistenza, i tre hanno infilato le mani nelle tasche delle vittime e si sono ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i gioVani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...