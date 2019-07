Vaccini | nel Calendario 2019 più anti-influenza | meningite e Hpv

Vaccini - Lorenzin : “Il 95% di copertura per i nati nel 2015 - ancora lacune per i nati nel 2010” : “L’Italia ha raggiunto il 95% degli obbligatori in legge per i bambini nati nel 2015 , ma abbiamo un grandissimo ritardo per quelli nati nel 2010”. Lo ha sottolineato riguardo alle coperture vaccinali l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin , promotrice nella normativa, oggi all’università Statale di Milano durante la presentazione del ‘Patto trasversale per la scienza’ nell’ambito del Congresso ...

Vaccini obbligatori - figli non in regola con il morbillo : genitori multati nel Riminese : genitori multati perché i loro figli hanno contratto il morbillo e non sono stati vaccinati. Sono almeno una quindicina le sanzioni notificate dall’Ausl Romagna nel Riminese, dove da inizio anno sono stati registrati circa 40 casi di morbillo. Le multe sono un effetto della legge Lorenzin che prevede sanzioni pecuniarie per gli alunni da 6 a 16 anni non in regola con i Vaccini e la sospensione da asili nidi e materne per i bambini fino a 6 anni. ...