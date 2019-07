Uomini e Donne | Teresa Cilia annuncia una sorpresa e il web pensa subito che sia incinta

Gossip Uomini e Donne : Andrea Zelletta fa una confessione su Natalia : Natalia Paragoni lunatica? La confessione di Andrea Zelletta dopo UeD Tra le coppie più affiatate nate nell’ultima stagione di Uomini e Donne spicca quella formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Dopo mille peripezie nel salotto rosa di Canale5 i due protagonisti del Trono Classico sembrano essere inseparabili e pronti per cercare casa insieme dopo l’estate. In queste ore su Instagram Stories Andrea Zelletta ha fatto una ...

Gossip Uomini e donne : Luigi Mastroianni e Irene Capuano non convivono più : Fra qualche settimana Luigi Mastroianni e Irene Capuano smetteranno di vivere sotto lo stesso tetto. L'annuncio è stato dato dalla ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram. Ma guai a pensare che nella coppia sia in atto una crisi. Al contrario, tutto tra loro sta procedendo nel migliore dei modi a distanza di quattro mesi dalla scelta avvenuta nel Trono Classico. Irene ha quindi ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani pensa all’amore? “Facciamoci forza” : Gemma Galgani si sfoga e lancia un messaggio dopo Uomini e Donne Protagonista indiscussa delle ultime stagioni del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua ad essere seguitissima sui social e ad aggiornare i suoi profili per non lasciare soli i fans durante l’assenza dal piccolo schermo. Nel suo ultimo post su facebook la dama di UeD ha voluto parlare della felicità e, molto probabilmente dell’amore, lanciando un ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo - parla Gianni Sperti : ecco cosa potrebbe… - Trono Over - : Gianni Sperti ha parlato di Ida e Riccardo, riaccendendo le speranze dei fan: ecco cosa dovrebbe fare il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Lorenzo elogia Claudia e punzecchia Sara : 'Per fortuna è andata così' : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più amate dal pubblico tra quelle che si sono formate a Uomini e Donne in questi anni. Anche per questo motivo, Alfonso Signorini ha deciso di invitare i fidanzati ad una tappa del "Chi Summer Tour", durante la quale ha fatto loro delle domande sull'esperienza nel programma di Maria De Filippi. Oltre a spendere bellissime parole per la ragazza con la quale sta da quasi 6 mesi, l'ex ...

Uomini E DONNE/ Giordano Mazzocchi vicino al trono? Sul web... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news Trono Classico: Giordano Mazzocchi sarà uno dei prossimi tronisti? Sul web è partito l'appello del pubblico

Ida Platano di Uomini e Donne - look ‘stravolto’. Altro che treccine : così è davvero irriconoscibile : Ida Platano deve averci preso gusto con i cambi look. La dama del trono over, protagonista assoluta delle ultime puntate, dopo aver dato il benservito a Riccardo Guarnieri si gode l’estate e aggiorna quotidianamente i suoi follower in attesa di tornare in studio a settembre, con la nuova stagione di Uomini e Donne. Sempre a patto che in questi mesi non trovi l’anima gemella, certo. Ida è da sempre amatissima dal pubblico di Maria De Filippi. La ...

Gossip Uomini e donne : Klaudia Poznanksa smentisce il flirt con Davide Frattesi : Il mondo del calcio continua il 'gemellaggio' con Uomini e donne dopo la nascita della storia di Angela Nasti e Kevin Bonifazi? È quanto si sono chiesti i telespettatori del programma di Maria De Filippi nelle ultime ore, quando hanno cominciato a rimbalzare le voci riguardanti un possibile flirt nato tra Klaudia Poznanska e Davide Frattesi. Lei è l'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, delusa dalla scelta del tronista che le ha preferito ...

Uomini e Donne gossip - Klaudia Poznanska fidanzata con un calciatore? La verità : Klaudia Poznanska fidanzata con un calciatore? Esplode il gossip sull’ex di Uomini e Donne Klaudia Poznanska si è fidanzata dopo Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice è al centro del gossip in queste ore e al suo nome è stato affiancato quello di un calciatore. Si tratta di Davide Frattesi, classe 1999 e romano. I due […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Klaudia Poznanska fidanzata con un calciatore? La verità proviene da gossip ...

Uomini e Donne - matrimonio Eleonora e Oscar : le parole di lei : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di Uomini e Donne si sposano? La smentita Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono noti al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi. Oscar condivise il suo percorso a Uomini e Donne insieme ad Andrea Damante, anche se la sua relazione a differenza di quella del suo collega prosegue ancora a gonfie vele. Tant’è che il pubblico è curioso di sapere se per Oscar ...

Alessandro Zarino - da Temptation Island al Trono di Uomini e Donne? : Tra i grandi protagonisti di Temptation Island 2019 c’è anche Alessandro Zarino. Il single che si è messo in mezzo tra Jessica e Andrea potrebbe avere una chance come nuovo tronista di Uomini e Donne. Scopriamo di più! Non sarebbe la prima volta che Uomini e Donne per i suoi tronisti pesca nel cast di Temptation Island e molti indizi portano a pensare che succederà anche nella prossima edizione con Alessandro Zarino. La nuova stagione del ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso : "Fate vomitare" - : Alessandro Pagliuca È un Sossio Aruta che ne ha per tutti quello che si presenta su Instagram e gira un video dove risponde alle critiche lanciate a lui ed Ursula Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un periodo magico. Il riavvicinamento dello scorso inverno a Uomini e Donne è stato seguito infatti dalla convivenza e dall’annuncio della dolce attesa. Tra circa tre mesi, infatti, la coppia darà alla luce una bambina e in ...

Gossip Uomini e donne - Giulio Raselli nega l'accordo con Manuel : 'Non diciamo cose strane' : Il Gossip estivo di Uomini e donne continua a concentrarsi sulle due relazioni nate al termine della stagione 2018-19 del Trono Classico e subito naufragate. Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati due settimane dopo la scelta e lei oggi è già fidanzata con un altro, ovvero il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. È durata solo qualche giorno in più la storia di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, anche in questo caso finita dopo la ...