ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Il ruolo di Tizzano Lenapoletane non lasciano solo impianti ristrutturati ma anche 3didisportivi che non si sa che fine faranno. A raccontarlo è Il Mattino. Sono centinaia di, tuttissimi, che tante palestre napoletane hanno già adocchiato ma che saranno assegnati solo agli impianti che sono dotati di un servizio di guardiania. Vanno difesi dallo sciacallaggio, sarebbe un peccato perdere tutto. La responsabilità è di Davide Tizzano “Sport operation manager” dell’Universiade e direttore esecutivo del contratto. È di suo appannaggio “ogni singolo birillo acquistato con soldi pubblici dall’Agenzia Regionale per le”, tutto inventariato, tra l’altro. Ogni impianto ha la lista degliche gli sono stati consegnati, con tanto di etichetta e fotografia. Fin quando la Giunta regionale noncome ...

napolista : Universiadi, avanzati tre milioni di euro di attrezzi nuovi (deciderà la Regione) La decisione dovrà essere presa… -