Una Vita Anticipazioni 17 luglio 2019 | Diego vicino alla verità su Moises ma qualcuno

Anticipazioni Una Vita - dal 22 al 27 luglio : Blanca scoprirà che suo figlio è vivo : Le vicende dello sceneggiato iberico Una Vita. nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda, sulla rete ammiraglia Mediaset, la penultima settimana del mese di luglio, raccontano che Blanca Dicenta finalmente recupererà la voglia di vivere, ma soprattutto tornerà in sé. La moglie di Samuel Alday, quando Diego le consegnerà il ciondolo chiama angeli che ha ritrovato nel ...

Salmo - paura al concerto di Molfetta : cede Una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti : Domenica sera alla banchina di San Domenico di Molfetta c’erano 5mila persone che stavano assistendo al concerto sold-out di Salmo. La serata stava proseguendo come da programma quando all’improvviso c’è stato un incidente: una transenna ha infatti ceduto, non reggendo al peso di tutti i giovani che si stavano scatenando con il pogo in platea. Il pubblico era formato infatti soprattutto da giovanissimi, tanti accompagnati dai ...

Previsioni astrologiche 18 luglio : fortUna materiale per Leone - creatività per Acquario : Giovedì 18 luglio 2019 troviamo il Nodo Lunare, il Sole e Venere nel segno del Cancro mentre la Luna sarà in Acquario. Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno come Urano nel Toro e Giove nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Stress per Toro Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie in onda questo giovedì potrebbero rendere nervosi i nati del segno ...

Una Vita - Iñigo / Ignacio : l’attore fa una clamorosa confessione : Una Vita anticipazioni: l’attore di Iñigo Cervera / Ignacio Barbosa parla della sua Vita privata Ha rotto il silenzio con una lunga intervista rilasciata per il numero del settimanale VeroTv uscito in edicola oggi Xoán Fórneas, l’attore che in Una Vita interpreta Iñigo anche se, come il pubblico della soap ha avuto modo di vedere, in realtà il vero nome del personaggio è Ignacio. Raccontandosi per la rivista appena menzionata, ...

Anticipazione Una Vita : arrivano la moglie e il figlio di Inigo - Leonor furiosa : Una Vita anticipazioni, ad Acacias arrivano la moglie e il figlio di Inigo Le anticipazioni di Una Vita rivelano un importante colpo di scena per Inigo, nelle prossime puntate in onda in Italia. Tutto inizia quando i due fratelli Barbosa smascherano Pena, che in realtà non ha mai perso la memoria. In realtà, il vero […] L'articolo Anticipazione Una Vita: arrivano la moglie e il figlio di Inigo, Leonor furiosa proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - trame dal 22 al 27 luglio : Samuel mente a Ursula : Una vita darà grande spazio alla vicenda relativa alla scomparsa del figlio di Blanca anche nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 luglio rivelano che Riera stabilirà un'alleanza con Diego per cercare Moises e nel frattempo Samuel sembrerà fare il doppio gioco visto che arriverà a mentire ad Ursula. Intanto, Flora bacerà Paquito mentre Silvia partirà alla volta dell'Italia in compagnia di Esteban. Infine, Iñigo ...

Una Vita Anticipazioni 16 luglio 2019 : Carmen investiga su Ursula e scopre il suo segreto : La domestica, indaga sulla Dark Lady, certa di un coinvolgimento della donna nella scomparsa del piccolo Moises.

AUTO A GUIDA AUTONOMA/ I pro e i contro di Una rivoluzione inevitabile : Le AUTO a GUIDA AUTOnoma presto saranno realtà. E bisognerà arrivare preparati a questa importante innovazione tecnologica e produttiva

Quelli della LUna - Mughini esordisce da conduttore e invita il pubblico a non navigare nello "sterco televisivo" : ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 27 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019: Samuel e Diego rivelano a Leonor e Felipe che Moises è ancora vivo. Arturo vorrebbe operarsi per la cataratta, ma il dottore gli dice che si potrà procedere soltanto quando la vista sarà cessata del tutto. Il Colonnello decide dunque di non parlare a Silvia della sua malattia. Iñigo scopre che Flora ha baciato Paquito e teme che lo scandalo rovini di nuovo ...

Una Vita spoiler : la madre di Blanca sul punto di uccidersi a casa di Rosina : La serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” scritta da Aurora Guerra si arricchisce sempre di colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Blanca Dicenta e Diego Alday quando ritroveranno loro figlio Moises, faranno patire le pene dell’inferno a Ursula per averli fatti soffrire. Quest’ultima non appena sua figlia, e i fratelli Alday le lasceranno ...

Una Vita anticipazioni : Ursula punta un coltello alla gola di Leonor : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, arrivato alla quinta stagione in Spagna. Nei nuovi episodi in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Ursula Dicenta si renderà protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di Leonor Hidalgo dopo aver perso il lume della ragione a causa della vendetta di Blanca e Diego Alday Una Vita: il piano di Blanca e Diego Le anticipazioni di Una Vita ...

Una Vita Da Cantare : Enrico Ruggeri racconta la canzone d’autore italiana : Enrico Ruggeri I cantautori italiani saranno al centro del racconto di Una Vita Da Cantare, in onda da sabato 16 novembre 2019 in prima serata su Rai1. In tre appuntamenti, Enrico Ruggeri - nel ruolo di narratore – avrà come obiettivo principale quello di esplorare la canzone d’autore italiana, descrivendo in particolar modo il ventennio d’oro rappresentato dagli anni ‘70 e ‘80. Dopo l’esperienza accumulata a ...

Una Vita - trame fino al 20 luglio : Flora innamorata di Paquito : Le nuove anticipazioni della nota telenovela Una Vita riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 15 al 20 luglio, Blanca non riuscirà a credere che suo figlio Moises sia ancora vivo e vorrà entrare in convento. Dopo Flora confesserà a Peña che nel dolce che ha mangiato era presente del veleno per topi, che lei stessa ha messo per errore nell'impasto. Poi Peña rivelerà a Flora che in realtà il dolce è stato buttato ...