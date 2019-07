Un posto al sole | TITTI NUZZOLESE sarà ROSARIA | la mamma di…

tvsoap

(Di martedì 16 luglio 2019) Altri parenti in arrivo a Unal, per completare un nucleo familiare che già da un po’ tiene banco all’interno della soap! Tutto inizierà con un Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) più sfibrato che mai: nelle puntate della prossima settimana, vedremo il figlio di Guido ancora diviso tra l’attrazione che continua a provare per Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) e la tenera amicizia instaurata con Alessandra “Alex” Parisi (Maria Maurigi). Unalspoiler: arriva, la madre di ALEX e MIA Proprio il rapporto con Alex, però,ancora una volta messo a dura prova e stavolta la “scheggia impazzita”un personaggio nuovo, di cui vi avevamo già parlato in tempi non sospetti: eh sì, un incontro inaspettato permetterà a Vittorio di conoscere meglio il contesto familiare di Mia e Alex… e l’incontro in questione...

