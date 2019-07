Un posto al sole anticipazioni | SERENA non vuole un altro figlio!

tvsoap

(Di martedì 16 luglio 2019) Nei prossimi giorni, a Unal, tutti gli ostacoli incontrati finora (anche ad opera di Alberto Palladini) non riusciranno ad impedire l’avvio del nuovo business legato al chartering: l’attività imprenditoriale di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e(Miriam Candurro) sta dunque per nascere, ma ciò porterà davvero alla soluzione di tutti i problemi? Quel che è certo è che la prossima settimana sembrerà nascere sotto i migliori auspici e i coniugi Sartori riusciranno addirittura a godersi una giornata in barca, ciò mentre la piccola Irene (Greta Putaturo) verrà affidata ad una babysitter un po’ particolare e improbabile… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci, vi aspettiamo! Eh sì, una volta tanto vedremo Roberto in una situazione più “leggera” e non ...

