Ultimo e Federica Lelli Foto delle vacanze confermano il ritorno di fiamma

Ultimo - con la sua Federica in vacanza a Capri [FOTO] : Che tra Ultimo e la sua ex fidanzata Federica fosse riscoppiata la scintilla dell'amore ve l'avevamo già annunciato qualche settimana fa. Oggi però, come riportato in esclusiva sul profilo Instagram del settimanale Chi, vi raccontiamo anche che i due ragazzi stiano festeggiando il loro ritrovato avvicinamento in vacanza a Capri.Un'estate indimenticabile, quindi, quella per Ultimo e per Federica Lelli, la sua storica fidanzata con la quale la ...

Ecco la foto! Ultimo e Federica Lelli di nuovo insieme a Capri : Sarà un'estate indimenticabile per Ultimo e per Federica Lelli. La coppia, come è noto, è finalmente tornata insieme dopo un periodo in cui avevano interrotto la loro relazione. È ancora il settimanale "Chi" a completare il suo scoop, a un mese di distanza dal primo annuncio, pubblicando la prima foto che ritrae la coppia di nuovo insieme. Per il cantante, secondo al Festival di Sanremo 2019, e per la sua musa è il tempo di una romantica vacanza ...

Ultimo e fidanzata Federica di nuovo insieme : vacanze di passione : Gossip Ultimo e Federica: le vacanze della coppia ritrovata Ultimo e Federica si amano ancora. Adesso hanno deciso di trascorrere delle piacevoli vacanze insieme: il settimanale Chi ha dato in anteprima la notizia, che potrete leggere interamente domani su Chimagazine.it mentre mercoledì sul cartaceo che troverete in edicola. Dopo la rottura, Ultimo ha passato un […] L'articolo Ultimo e fidanzata Federica di nuovo insieme: vacanze di ...

Ultimo torna con la sua ex Federica - : Monica Montanaro Il cantante Ultimo non è più single, per la delusione delle sue numeose fan. Dopo l'esperienza canora sanremese, in cui cantava malinconicamente la fine di un'amore, oggi ha ritrovato il sentimento perduto per la sua Federica Il cantautore Ultimo, originario della borgata romana di San Basilio, è molto amato dal pubblico giovanile. Dopo la vittoria ottenuta all'edizione 2018 del Festival di Sanremo nella sezione ...

Ultimo - è ancora amore con la ex Federica. I due sono tornati insieme. : Così rivela il settimanale Chi tra le sue 'chicche di gossip': il cantautore romano non sarebbe più single, sarebbe ritornato l'amore tra lui e la ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Di Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, che si era lasciato con la fidanzatina Federica a causa dei troppi impegni di lui.La loro storia d'amore era finita a poche settimane dal Festival di Sanremo, al quale Ultimo si era presentato - arrivando secondo - con ...

Ultimo non è più sigle : Federica torna a fargli battere il cuore : Ultimo, dopo Sanremo ritorno di fiamma con l’ex fidanzata: il gossip Ultimo, dopo aver cantato dell’amore perduto al Festival di Sanremo, è di nuovo innamorato. Non si tratta di una nuova fiamma, no, a fare battere il cuore del cantante è stata – di nuovo – la sua ex fidanzata Federica (la stessa per cui […] L'articolo Ultimo non è più sigle: Federica torna a fargli battere il cuore proviene da Gossip e Tv.