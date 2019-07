Ecco la foto! Ultimo e Federica Lelli di nuovo insieme a Capri (Di martedì 16 luglio 2019) Sarà un'estate indimenticabile per Ultimo e per Federica Lelli. La coppia, come è noto, è finalmente tornata insieme dopo un periodo in cui avevano interrotto la loro relazione. È ancora il settimanale "Chi" a completare il suo scoop, a un mese di distanza dal primo annuncio, pubblicando la prima foto che ritrae la coppia di nuovo insieme. Per il cantante, secondo al Festival di Sanremo 2019, e per la sua musa è il tempo di una romantica vacanza in barca. Abbracciati, vicini e innamorati, non c'è spazio per altri dubbi: i due sono di nuovo insieme. (Di martedì 16 luglio 2019) Sarà un'estate indimenticabile pere per. La coppia, come è noto, è finalmente tornatadopo un periodo in cui avevano interrotto la loro relazione. È ancora il settimanale "Chi" a completare il suo scoop, a un mese di distanza dal primo annuncio, pubblicando la prima foto che ritrae la coppia di. Per il cantante, secondo al Festival di Sanremo 2019, e per la sua musa è il tempo di una romantica vacanza in barca. Abbracciati, vicini e innamorati, non c'è spazio per altri dubbi: i due sono di

"Ultimo e Federica sono di nuovo insieme e innamorati più che mai", scrive il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Proprio quando sembra che la storia tra il "Peter Pan" della canzone italiana e la sua compagna fosse ormai deragliata, sono invece ritornati insieme. Lo scenario è quello ideale per gli innamorati, al largo delle coste di Capri. Il settimanale diretto dal prossimo conduttore del Grande Fratello Vip li ha beccati insieme in barca per una romantica vacanza. Ma non è tutto. Il settimanale "Chi" ha annunciato altre foto, disponibili nel numero in edicola da domani.