Ue | oggi il voto sulla presidente della Commissione | Von der Leyen | Sarò la nemica

Dl Crescita - riprende l’esame al Senato : il governo pone la fiducia - oggi il voto : La richiesta di fiducia da parte del governo sul decreto Crescita, come da attese, è arrivata questa mattina dopo l’inizio dell’esame del testo al Senato con la replica del vice ministro all’Economia Massimo Garavaglia. A dare l’annuncio come di consueto è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: il voto al provvedimento è atteso oggi. Dopo la richiesta di fiducia, la presidente di Palazzo Madama, ...

La Camera oggi al voto sul decreto Crescita : ecco gli emendamenti e le novità al disegno di legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.Continua a leggere

Sardegna oggi al voto per rinnovare 28 amministrazioni comunali : Urne aperte dalle 7 alle 23 in Sardegna per rinnovare 28 amministrazioni comunali. Tra i comuni al voto anche Cagliari, Sassari e Alghero

Gran Bretagna - oggi primo voto primarie Tory. I dieci candidati alla successione di May : Entra nel vivo la corsa per la successione di Theresa May alla guida del Partito conservatore. oggi i 10 candidati saranno sottoposti alla prima votazione: i 313 deputati Tory alla Camera dei Comuni esprimeranno la loro preferenza e si capira' meglio chi ha piu' appoggio a Westminster. Gli aspiranti leader dei conservatori hanno bisogno di almeno 17 voti per andare avanti, mentre il candidato con meno preferenze verra' eliminato. In una serie di ...

Ballottaggio comunali - oggi al voto in 136 comuni : oggi, domenica 9 giugno, si vota per il Ballottaggio delle elezioni comunali in 136 comuni, di cui 124 con più di 15mila abitanti. Tra le città al voto ci sono anche 15 capoluoghi di provincia, tra cui due di regione. Ecco come funziona il Ballottaggio, come si vota e quali sono le città chiamate alle urne.Continua a leggere

Ballottaggi - oggi urne aperte in 136 comuni : la guida al voto : Sono 15 i capoluogo di provincia interessati al Ballottaggio delle elezioni amministrative: le sfide nelle principali città...

Vitalizi : Figuccia (Udc) - 'all'Ars ostinazione gattopardiana - oggi chiederò voto Aula' : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Nel silenzio assordante e omertoso è suonato il gong sui Vitalizi degli ex deputati e da adesso la Sicilia rischia di vedersi tagliare da Roma ben 70 milioni resi in servizi. Tutto perché l'insopportabile incrostamento gattopardiano, male atavico di questa terra, guard

Governo in crisi : Conte oggi dirà 'cose importanti' - ma Salvini forse guarda già al voto : Con la crisi tra le due forze di Governo che sembra ormai a un passo, Conte ha deciso di prendere posizione. Ha infatti comunicato che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale dirà "alcune cose importanti". Secondo le voci che circolano non sarà né un addio né un ultimatum, ma il Premier probabilmente è intenzionato a spiegare la propria posizione e illustrerà le sue condizioni affinché l'esecutivo possa ...

M5S - oggi il voto su Di Maio : Il MoVimento 5 Stelle ha fatto le ore piccole stanotte, con una lunga assemblea con oltre cinquanta interventi per discutere della sconfitta alle elezioni europee e del ruolo di Luigi Di Maio, su cui oggi tutti gli iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a esprimersi.Durante il suo intervento ieri sera Di Maio ha fatto capire di essersi sentito solo in campagna elettorale ed era evidente che si rivolgesse ...

M5s - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

oggi il voto degli iscritti a Di Maio : 5.30 M5S, Di Maio si rimette agli iscritti: Oggi voto sulla piattoforma Rousseau. Blindato da Grillo e Casaleggio,Di Maio rimette agli iscritti del M5S il giudizio sulla sua leadership.Fico contrario alla consultazione. E anche Di Battista conferma la fiducia nel vicepremier pentastellato.

Foggia - Maria Giuseppina è l’elettrice più anziana d’Europa : il voto alle elezioni a 116 anni : Maria Giuseppina Robucci, Foggiana di 116 anni, è l'elettrice più anziana d'Europa alle elezioni del Parlamento Ue del 26 maggio. Se il tempo lo permetterà, si recherà alle urne. Chi ha già espresso la propria preferenza è invece Luisa Zappitelli, 107 anni: entrambe hanno partecipato al referendum costituzionale del 1946.