U&D | Luigi e Irene stop alla convivenza | ' A fine mese lasciamo casa poi si vedrà'

U&D - Luigi sempre più innamorato di Irene : 'Tiri fuori il meglio di me' : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Luigi e Irene. La coppia, nata durante l'ultima stagione di Uomini e Donne appare sempre più unita e affiatata, tanto che l'ex tronista non ha esitato a fare una dedica d'amore alla sua fidanzata per rendere pubblico il suo forte sentimento. Mastroianni, che di recente è stato al centro del gossip per aver paragonato Angela Nasti a Sara Affi Fella, ha usato parole davvero romantiche che hanno reso ...

U&D : Luigi sottolinea le analogie tra Angela e Sara e lei replica : 'Adesso basta' : La relazione nata tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi ha scatenato la curiosità dei fan di Uomini e donne, chiamando in causa anche alcuni ex protagonisti del programma. Tra di essi, ha sorpreso l'intervento ironico di Luigi Mastroianni che ha notato i tanti punti in comune tra il percorso dell'influencer napoletana e quello di Sara Affi Fella la scorsa estate. All'epoca era stato lui la scelta della tronista, che poi però lo aveva lasciato dopo ...

U&D - Sara sbotta contro l'ex fidanzato Luigi Mastroianni : 'Ora basta stare in silenzio' : Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' a Uomini e donne, torna a parlare sui social e questa volta lo fa puntando duramente il dito contro il suo ex fidanzato Luigi Mastroianni, con il quale ha vissuto una storia d'amore 'lampo' dopo la scelta avvenuta in trasmissione da Maria De Filippi. La bella Sara ha voluto rompere il silenzio su Luigi dopo che quest'ultimo l'ha tirata in ballo facendo un paragone con Angela Nasti, la tronista di ...

U&D - Luigi Mastroianni accosta Angela Nasti a Sara : 'Ibiza - Serie A - mi rivedo in Alessio' : Da quando Angela Nasti è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, sono stati in tanti a paragonarla ad un'altra tronista di Uomini e Donne che solo un anno fa ha avuto un comportamento alquanto analogo: Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni, dopo aver visto la napoletana tra le braccia di un calciatore di Serie A a poco tempo dalla rottura con Alessio Campoli, ha avuto come un déjà-vu: anche lui, come il romano, è stato lasciato dopo un viaggio a ...