Tweet razzisti di Trump | quattro parlamentari al contrattacco

(Di martedì 16 luglio 2019)delleesponenti del Congresso degli Stati Uniti attaccate indal presidente Donald. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib hanno invitato, in una conferenza stampa, a non "abboccare all'amo" di, che cerca soltanto di distrarre l'attenzione dal caos e dalla corruzione della sua amministrazione.in una serie diha attaccato ledi varia origine, suggerendo loro di andarsene dal Paese. "Si tratta semplicemente di un'interruzione e di una distrazione dal totale caos e dalla cultura della corruzione della sua amministrazione", ha detto Pressley. Mentre Omar e Tlaib hanno ribadito il loro auspicio che ci sia un impeachment per.Lesono tutte cittadine americane e sono nate negli Stati Uniti, con l'eccezione di Omar, che è nata in Somalia. In una raffica di ...

