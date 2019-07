Tutto pronto per il “Premio Internazionale Basilicata” | tra gli ospiti Marco Giallini

La Luna danza con Saturno - Tutto pronto per lo splendido duetto : quando e come vederli : L'ultima congiunzione astrale del mese ha come protagonisti una magnifica Luna quasi piena e il "Signore degli Anelli" Saturno. I due oggetti celesti danzeranno nel cielo meridionale dalla sera di lunedì 15 fino alle 04:30 circa del giorno successivo. Ecco come e dove osservarli sulla volta celeste.Continua a leggere

LIVE Nadal-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA - 0-0 : Tutto pronto sul Centrale di Church Road! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Parte con un ace lo svizzero. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Batte Federer! Buon match a tutti! INIZIO PRIMO SET 17.38 È tutto pronto a Church Road: comincia la parata di stelle. 17.37 Come riferito da Federer in conferenza stampa, soprattutto con la superficie così lenta, vincerà chi giocherà in maniera più offensiva, carta vincente dello svizzero negli ultimi match vinti sullo ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - Tutto pronto per la notte del 14 luglio (2) : (AdnKronos) – Un trionfo di arti, dal teatro alla danza, dalla musica al canto, con il coro di voci bianche e la Kids orchestra del Teatro Massimo, fino alle esibizioni artistiche acrobatiche – durante la nascita di Rosalia, la tentazione dei diavoli e la peste – che vedranno in aria cittadini palermitani nella performance curata da La Fura dels Baus e l’esecuzione della danza del fuoco. Da Palazzo Reale, il carro ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - Tutto pronto per la notte del 14 luglio (3) : (AdnKronos) – Il carro farà la sua prima sosta davanti la Cattedrale dove si esibirà la compagnia Transe Express, per la prima volta nel cast artistico del Festino, con la performance aerea ‘Lacher de violons’. Un dialogo tra cielo e terra che coinvolgerà venti artisti, dove la potenza delle percussioni incontrerà la delicatezza di un quartetto d’archi e di una voce lirica. Il corteo sarà accompagnato dalla ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - Tutto pronto per la notte del 14 luglio : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Entra nel vivo dei festeggiamenti il 395° Festino di Santa Rosalia che, da giorni, intrattiene cittadini e turisti presenti a Palermo con gli appuntamenti delle manifestazioni a corollario cominciati il 10 luglio. Momento più atteso, la lunga notte del 14 luglio che comincerà, alle 21, dal piano di Palazzo Reale con lo spettacolo ‘Santa Rosalia e il Genio di Palermo’. Per la prima volta, i ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - Tutto pronto per la notte del 14 luglio (4) : (AdnKronos) – Particolarità di questa edizione 2019 – che dal mese di marzo ha coinvolto oltre 600 persone tra artisti, tecnici, professionisti, operai e manutentori – la scelta di Federalberghi, partner del 395° Festino, di coinvolgere i turisti. Quelli che il 14 luglio si troveranno a Palermo saranno invitati ad indossare la maglietta ufficiale del 395° Festino di Santa Rosalia offerta in omaggio.Il 395° Festino di ...

Ciclocross - Tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo : Tempier davanti al proprio pubblico a Les Gets : Il francese sarà al via della quarta prova, assieme ai compagni di squadra Nadir Colledani e Chiara Teocchi, tutti equipaggiati con Methanol CV Da Vallnord a Les Gets, da una prova di Coppa del Mondo all’altra, in pochi giorni. Archiviate le buone prestazioni di Andorra, il francese Stephane Tempier e gli italiani Nadir Colledani e Chiara Teocchi scaldano i muscoli il quarto round della Coppa del Mondo XCO, in programma da oggi, 12 ...

Sassari - Tutto pronto per la festa del Gremio dei Muratori : Il Gremio dei Muratori di Sassari, corporazione di lavoratori devoti alla Madonna degli Angeli, si preparano a festeggiare la Patrona con una serie di eventi religiosi che inizieranno il 22 luglio e si concluderanno il 22 agosto, con l'ottava dell'Assunzione di Maria. La festa religiosa Lunedì 22 luglio, alle 19:00, verrà celebrata la Messa in onore di Santa Maria Maddalena, compatrona del Gremio. Al termine della funzione presieduta da don ...

LIVE Italia-Giappone calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Tutto pronto a Salerno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:01 Il pubblico a Salerno, purtroppo, non è troppo numeroso. 21:00 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 20:59 E’ il momento dell’inno della FISU. 20.59 Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. 20:58 Questo invece quello del Giappone: Abe, Akimoto, Hayashi, Hommura, Kaneko, Kodama, Ogashiwa, Tsunoda, Yamahama, Yamakawa, Yamamoto. 20:56 Questa l’undici titolare ...

Tutto pronto per Fortnite Stagione 10 - ecco quando inizia e quanto dura : Si scrive Fortnite Stagione 10, si legge evoluzione. Quella della Battaglia Reale più giocata di sempre, che da ben nove season impazza su un po' tutte le piattaforme disponibili sul mercato, vale a dire PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android. Con lo shooter online interessato dalle Sfide della Settimana 10 della Stagione 9, gli sviluppatori di Epic Games guardano allora al futuro, ...