True Stories | la nuova campagna di Huawei | la tecnologia a disposizione di tutti per un

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019), leader mondiale nel settore della, presenta oggi ““, lache evidenzia come un approccio aperto e collaborativo allapossa rendere il mondo un posto migliore. La” si basa su una serie di progetti recenti intrapresi dache dimostrano come, grazie all’applicazione della, è possibile cambiare positivamente il mondo. “Invogliamo usare laper costruire ponti tra le persone, non muri”, ha detto Walter Ji, Presidente diCBG, Europa occidentale. “Indipendentemente da chi siamo, o da dove veniamo, crediamo che lapossa e debba essere usata per rendere il mondo un posto migliore”. Negli ultimi anni ci siamo impegnati a fondo per mettere in pratica questa filosofia, utilizzando le nostre più avanzate tecnologie e i nostri ...

mtchan345 : Giovanni Costello, The SWR Big Band?True Italian Stories - mtchan345 : New! 20190712 #NowPlaying 'True Italian Stories' by Giovanni Costello on @TIDAL - Risparmiainrete : Guarda il nuovo spot (Huawei True Stories - Track AI) -