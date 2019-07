Trento vuole sospendere l’obbligo vaccinale Ma la provincia ha ancora zone sotto gli

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) (foto tratta dal profilo Facebook del comitato Uniti per Oviedo.) Laautonoma dichiedere al governo la sospensione dell’obbligo: l’idea è di Stefania Segnana, assessorele alla Sanità, intenzionata a chiedere una deroga alla normativa per consentire l’ingresso nei nidi e nelle materne dei bambini non vaccinati. Una possibilità prevista dalla stessa legge Lorenzin, in particolare all’articolo 1-ter. La norma dice, in buona sostanza, che è possibilel’obbligo per una o più vaccinazioni al verificarsi di alcune condizioni. Tra le quali c’è anche quella di aver raggiunto una copertura del 95%. E, proprio questo il punto, non ovunque è stata raggiunta. A dirlo sono i dati dell’aziendale per i servizi sanitari, che li ha forniti a Wired nell’ambito dell’inchiesta Vaccini ...

Monica79811279 : RT @lorenzodalai: @sruotolo1 @acamilli La Provincia di Trento sembra l'apprendista stregone: prima li salva dall'estinzione, ma ora che gli… - lorenzodalai : @sruotolo1 @acamilli La Provincia di Trento sembra l'apprendista stregone: prima li salva dall'estinzione, ma ora c… - origuz : RT @RaiNews: La Provincia di Trento vuole fermare l'orso #M49, animalisti contrari -