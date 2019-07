quotidianodiragusa

(Di martedì 16 luglio 2019)Discovery fiammanti per ladi. La casa automobilistica le ha consegnate a Roma al capo della

quotidianodirg : Trenta nuove Land Rover per la Polizia di Stato - fortuneitalia : Alla Polizia di Stato sono state consegnate trenta Discovery in versione allestimento ordine pubblico che vanno ad… - ennatrasporti : TRENTA NUOVE LAND ROVER PER LA POLIZIA DI STATO -