Tredici | Netflix cancella la scena del suicidio dal finale della prima stagione

(Di martedì 16 luglio 2019)ladeldi Hannah dal.Dopo poco più di tre anni dal lancio,ha deciso di rimuovere ladelnell’ultimo episodiodi 13 Reason Why (). Ladurata di quasi tre minuti, mostrava il personaggio di Hannah (Katherine Langford) prendere una lametta e togliersi la vita nella vasca da bagno.Sua madre, che ha notato l’acqua sul pavimento, entra in bagno e trova sua figlia in fin di vita. La serie non faceva nulla per nascondere le parti più crude, ed era una delle caratteristiche che molti hanno apprezzato di. Ma laha portato molte critiche ae alla serie stessa, per questo è stata rimossa.In un comunicatoha giustificato così la decisione. “Molti ragazzi ci hanno scritto cheli ha incoraggiati a parlare dei loro ...

