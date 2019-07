Travolto da aragoste | ostriche e champagne Si dimette il ministro francese De Rugy

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019)dallo scandalo delle spese pazze e delle cene a base digiganti e, si è dimesso ildella Transizione ecologica, Francois De, ex presidente della Camera bassa.Deera finito nella bufera per gli scoop della stampasu sprechi e spese pazze ai danni dei contribuenti, soprattutto ai tempi in cui era presidente dell’Assemblea Nazionale.giganti,, vini pregiatissimi e anche un asciugacapelli intarsiato d’oro: questo e altro tra i beni di lusso di cui l’ormai examava circondarsi.Per giorni ha resistito al pressing mediatico e politico attorno al suo nome, respingendo l’ipotesi di dimissioni e bollando le accuse come “bugie”. Ha provato a sostenere che quella decina di cene principesche (le cui foto impazzano sui social) erano assolutamente regolari, ...

