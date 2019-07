Tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello botta e risposta trash e hard

Guerra social Tra Giorgia Crivello e Valentina Vignali - : Alessandro Pagliuca Proseguono le punzecchiature attraverso le Instagram Stories tra Giorgia Crivello e Valentina Vignali Ancora Guerra tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello, che sui social network e in particolar modo su Instagram, continuano a punzecchiarsi su Stefano Laudoni. Lui, ex fidanzato della Vignali al momento impegnato con la Crivello. Una gelosia palpabile da parte da parte di Giorgia che continua a lanciare ...

Ancora guerra Tra Giorgia Crivello e Valentina Vignali - il botta e risposta hard su Instagram : Ancora guerra tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello, che sui social network e in particolar modo su Instagram, continuano a punzecchiarsi su Stefano Laudoni, ex fidanzato della Vignali al momento impegnato con la Crivello.I livelli di pochezza e di anti-eleganza si sono ormai superati da un pezzo, ma punte di massimo trashume si sono raggiunte proprio pochi minuti fa con l'ultimo messaggio che Giorgia Crivello ha destinato alla cestista ...

Amici - Alberto Urso Tra Valentina Vernia ed Emma Muscat (FOTO) : Solo è il titolo del suo album d'esordio, ma Alberto Urso appare tutto tranne che... solo. Almeno stando a quanto scrive il settimanale Chi. Il tenore vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, sarebbe molto attivo dal punto di vista sentimentale. Il 21enne cantante siciliano è stato immortalato a Taormina in compagnia di Valentina Vernia, la ballerina che con lui ha partecipato al talent di Canale 5 e Real Time. ...

Amici : Alberto Urso paparazzato da 'Chi' Tra le braccia di Valentina - ballerina del talent : Cosa sta succedendo tra Alberto Urso e Valentina Vernia? I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, infatti, sono stati sorpresi dai paparazzi mentre si scambiavano sguardi languidi e dolci abbracci al mare. La pagina Instagram del settimanale "Chi", però, fa sapere che il bel tenore avrebbe messo gli occhi anche su un'altra protagonista del recente passato del talent show: Emma Muscat, fresca di rottura con il rapper Biondo. Alberto coccola ...

Il grasso se ne va e la vosTra stupidità? Valentina Vignali demolisce gli haters : Dopo aver preso qualche kg al GF16, Valentina Vignali si sta rimettendo in forma e mette a tacere gli haters che per lunghe settimane l'avevano attaccata per la sua forma fisica. Valentina Vignali è stata una delle concorrenti più attive e chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Non ha raggiunto la finale del reality ma in compenso ha mostrato una grande simpatia e ironia. Durante il soggiorno nella casa più ...

Matrimonio Paola Turani e Riccardo Serpellini : Tra gli invitati Aurora Ramazzotti e Giulia Valentina : Paola Turani ha sposato Riccardo Serpellini. La cerimonia si è tenuta alle ore 17:00 del 5 luglio presso il Paghera a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Tanti i volti noti che hanno preso parte a questo romantico giorno. La testimone della sposa era Giulia Valentina. Tra gli invitati anche Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti.Continua a leggere

Mondiali di calcio femminile - il padre di Valentina Giacinti svela : “è un mix Tra Morata e Inzaghi. Se è fidanzata? Non penso” : Il padre dell’attaccante italiana ha parlato delle caratteristiche della figlia, paragonandola a Inzaghi e Morata Il suo gol ha permesso all’Italia di sbloccare la partita, mettendo in discesa il cammino delle azzurre verso i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. AFP/LaPresse Valentina Giacinti si è finalmente sbloccata, mettendo il proprio timbro in Francia dopo il titolo di capocannoniere ottenuto in Serie A. Di ...

Mondiale femminile - il padre di Valentina Giacinti si sbilancia : “E’ un mix Tra Morata e Inzaghi” : Massimo Giacinti, papà di Valentina, attaccante dell’Italia protagonista al Mondiale femminile e autrice ieri del primo gol nella vittoria contro la Cina, ha parlato ad “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 paragonando la figlia a due bomber europei del calcio maschile: “Valentina accostata a un grande bomber come Filippo Inzaghi? Sì, è vero, anche se lei vorrebbe essere paragonata a Morata. Per me è una via di mezzo ...

Mondiale femminile - le parole di Valentina Cernoia : “Abbiamo ancora molto da dimosTrare” : Mondiale femminile – Valentina Cernoia, 28 anni festeggiati ieri sera in hotel con tanto di torta e candeline, ha tenuto una conferenza di presentazione dell’ottavo del Mondiale femminile contro la Cina. La centrocampista dell’Italia inizia parlando dei festeggiamenti per il compleanno: “E’ stato un compleanno Mondiale – ha raccontato in conferenza stampa – davvero molto emozionante. Ora vorrei ...

Unomattina Estate conduttori : il rapporto Tra Roberto Poletti e Valentina Bisti : Unomattina Estate, il rapporto tra Poletti e Bisti: “Sintonia immediata” Ieri, lunedì 17 giugno 2019, ha avuto inizio Uno Mattina Estate. Il programma mattutino di informazione e approfondimento, in onda su Rai1, torna nella versione estiva con una veste rinnovata e alcune novità, come la presenza di Roberto Poletti accanto a Valentina Bisti (per la terza […] L'articolo Unomattina Estate conduttori: il rapporto tra Roberto ...

É finita Tra Veronica Satti e Valentina : "La storia più importante della mia vita" : Pochi giorni fa abbiamo potuto rivedere una sorridente Veronica Satti all'interno della casa del Grande Fratello durante la serata finale in compagnia di suo padre, il cantante Bobby Solo, con la quale ha potuto riallacciare i rapporti famigliari giusto un anno fa.La vita di Veronica però era occupata sentimentalmente anche dall'amore per Valentina. La coppia che avrebbe dovuto sposarsi a breve improvvisamente è scoppiata. É l'ex gieffina a ...

Tempesta d'amore - Trame al 22 giugno : Tobias ha un incidente in moto con Valentina : Nuovi appuntamenti con la soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' in onda sul piccolo schermo da molti anni regalando tante curiosità ai milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che partono da domenica 16 per arrivare fino a sabato 22 giugno svelano che Robert si renderà conto che Eva gli stia nascondendo la realtà dei fatti in merito al rapporto con Christoph. L'uomo non avrà intenzione di restare a guardare questa situazione ...