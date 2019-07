Tokyo 2020 | presentata la sede di Casa Italia | si chiamerà ‘The Kihinkan – Takanawa Manor

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra a Tokyo 2020. I giovani azzurri sono 13mi nel Team Event : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27: Grazie per averci seguito e appuntamento a questa notte per le prossime gare di Tuffi. Buona serata 15.25: Oro alla Cina, l’ottavo di questa edizione, argento per la Russia, bronzo per gli usa nel Team Event. Quarta Malesia, quinta Australia, sesta Gbr. Tredicesima piazza per la giovanissima coppia italiana. 15.23: Un’altra medagia di bronzo conquistata in extremis per gli ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Linea verde nel Team Event : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Sarà una finale piuttosto lunga: 16 coppie al via. Italia, Australia, Svezia, Brasile, Cuba, Cina, Russia, Colombia, Usa, Gbr, Venezuela, Germania, Thailandia, Ucraina, Messico, Malesia 13.35: Una formula che fa discutere ma che ancora una volta assegnerà una medaglia iridata: due atleti per nazionale, Tuffi dal trampolino 3 metri e piattaforma, sei Tuffi, tre per ogni atleta e somma ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Team Event alle 13.45 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 13.45 con il Team Event 10.05: Le qualificate per la finale della piattaforma femminile sono : Chen, Lu, McKai, Benfeito, Batki, Wu, Toulson, Schnell, Pang, Arai, van Duijn e Magana 10.03: Si chiude questa semifinale con Lu Wi che con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ottiene 86.40. 370.85 per lei ed è secondo posto ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Paltrinieri e Sanzullo brindano nella 10 km! Pass per Noemi Batki! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i Pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Mondiali di nuoto 2019 – Niente podio per Paltrinieri e Sanzullo nella 10 km - ma c’è il pass per Tokyo 2020 : oro a Wellbrock : I due azzurri chiudono al sesto e nono posto, ottenendo così la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 Niente medaglia per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile dei Mondiali di nuoto 2019, i due azzurri però si consolano con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Serviva arrivare nei primi dieci, missione compiuta per i nuotatori italiani, considerando il sesto posto di Greg e il nono di ...

