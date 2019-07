Tiziano Ferro | le prime foto del matrimonio con Victor Allen

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio le straordinarie immagini delcelebrato a Sabaudia trae il suo compagno americano,, 54, a cui è legato da tre anni. Con loro c'erano pochissimi intimi, a partire dai genitori della pop-star, che hanno dato una grande prova d'amore. Le nozze italiane fanno seguito a quelle celebrate lo scorso 25 giugno a Los Angeles. Il neo marito, affermato manager in possesso di una affermata società di marketing, esi sono conosciuti tre anni fa a Los Angeles. E adesso la coppia vuole un figlio.: 'Sono cattolico, ma il mio è un Dio simpatico': ledelcon16 luglio 2019 12:21.

