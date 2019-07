' The Resident' | su Rai 1 il nuovo medical drama | trama e anticipazioni

The Resident - anticipazioni quarta puntata con Matt Czuchry : Ancora tre puntate e poi il gran finale: The Resident con l’appuntamento in onda il 16 luglio alle 21,20 mette la freccia verso il traguardo della prima stagione a cui rimarranno solo due episodi per concludere la run. La serie che sta godendo di ottimi ascolti con una media stabilmente sopra i 2 milioni di telespettatori è caratterizzata dalla presenza di Matt Czuchry, che non è solo il protagonista di The Resident ma soprattutto è ...

The Resident quarta puntata : trama e anticipazioni 16 luglio 2019 su Rai 1 : THE Resident quarta puntata. La serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry va in onda in chiaro su Rai 1 martedì 16 luglio 2019. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Resident quarta puntata: trama e anticipazioni 16 luglio 2019 su Rai 1 The Resident quarta puntata – episodio 10 Fantasmi. La morte di Lily ha lasciato una cicatrice profonda in Conrad. Lo ...

Guida Tv Martedì 16 luglio - The Resident su Rai 1 - Chicago Fire su Italia 1 e Cobra 11 su Rai 2 : Programmi Tv di Martedì 16 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 The Resident 1×10-11-12 1a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)Rai 2 ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 1a Tv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 21:15 Un tirchio quasi perfettoCanale 5 ore 21:30 Rosy Abate 1×04 (replica)Rete 4 ore 21:30 Quelli della LunaItalia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×04-05-06 1a Tv Free (qui le anticipazioni)La7 ore 20:35 In ...

The Resident - gli episodi in onda martedì 16 luglio su Rai 1 : The Resident, anticipazioni episodi 10, 11 e 12 in onda martedì 10 luglio su Rai 1.Il finale della prima stagione di The Resident si avvicina, stasera su Rai 1 torna la prima stagione di The Resident con tre nuovi episodi, in attesa del finale in onda settimana prossima che ne prevede solo due. L’appuntamento quindi, è per stasera, martedì 16 luglio su Rai 1.La prima stagione di The Resident è composta da 14 episodi e andrà in onda fino a ...

Anticipazioni quarta puntata di 'The resident' : Conrad si fa male e Bradle rischia la vita : Dopo il grande successo delle precedenti puntate, torna anche questa settimana su Rai la serie drammatico/ospedaliera "The resident". Martedì 16 luglio, infatti, andrà in onda la quarta puntata della prima stagione della serie in cui saranno trasmessi gli episodi 10,11 e 12, rispettivamente intitolati "Fantasmi", "Tutta la colpa alle infermiere" e "Brutti risvegli e rapaci". Nel primo episodio, Conrad si farà male ad una caviglia cercando di non ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 9 luglio - The Resident vince la prima serata : Con 2 milioni 169mila telespettatori di media e il 13.2% di share i due episodi del medical drama statunitense The Resident, in onda il 9 luglio in prima serata su Rai 1 hanno conquistato la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale5, sempre in prima serata, Rosy Abate – La Serie ha raggiunto 1 milione 660mila telespettatori con il 9.59% di share. Su Raitre Tutta colpa del Vulcano, commedia romantica del 2013 diretta da Alexandre ...