Tfr allo Stato | Confindustria | “Tassa occulta” La Cgil | “Roma inizi a pensare a come

(Di martedì 16 luglio 2019) Sottrarre liquidità alle imprese non è mai considerata una buona prassi in, soprattutto, “se le risorse vengono utilizzate per finanziare la spesa corrente e non,si sarebbe dovuto fare, per investimenti, a vantaggio dell’occupazione e della crescita”, sottolineano da Viale dell’Astronomia per bocca del Direttore dell’Area Lavoro e Welfare Pierangelo Albini a proposito dell’utilizzo del Tfr dei lavoratori privati da parte dello. Pur rendendo merito agli aspetti positivi della riforma della previdenza complementare nel suo complesso, si ricorda che nel Memorandum con le parti sociali del 2006, il governo “si era impegnato a riesaminare nel 2008 l’obbligo del conferimento del Tfr al fondo di tesoreria” e che “la legge di Bilancio del 2010 consentiva, seppur in parte, l’impiego di questi fondi per le spese correnti e i vari governi ne hanno ...

