Tetris Effect ha una data di lancio su PC con supporto opzionale per Oculus Rift e HTC

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019), uscito inizialmente come esclusiva PS4, è ora in arrivo anche per giocatori PC. E' stata infatti comunicata ladi: potremo giocaresu PC a partire dal 23 luglio, il titolo sarà inoltre un'esclusiva Epic Games Store.E' inoltre disponibile un interessante trailer per celebrare l'annuncio:Il gioco offrirà inoltree HTC Vive, per la gioia degli amanti della realtà virtuale. Per la versione PC del gioco saranno inoltre introdotte texture ed effetti particellari rinnovati, una risoluzione più elevata e un frame rate sbloccato. Il gioco offrirà oltre 30 livelli e 10 modalità diverse. Leggi altro...

zazoomblog : Tetris Effect: cè una data per il lancio su PC supporto opzionale per Oculus Rift e HTC Vive - #Tetris #Effect:… - iCrewPlay : Tetris Effect in arrivo per PC il 23 luglio - Eurogamer_it : Tetris Effect: c'è una data per il lancio su PC, supporto opzionale per Oculus Rift e HTC Vive #TetrisEffect -