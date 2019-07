Terrorismo | “il mullah Krekar arrestato in Norvegia su richiesta dell’Italia”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) La polizia norvegese ha arresto ilsudelle autorità italiane dopo la sentenza emessa ieri dalla Corte d’assise di Bolzano. Lo riferisce la Rai di Bolzano, citando le autorità norvegesi. Nel processo a carico di sei jihadisti i giudici lo hanno condannato a 12 anni di carcere.è considerato il capo spirituale della cellula jihadista Rawthi Shax, smantellata nell’autunno 2015 a seguito dell’indagine del Ros di Trento. Da 30 anni vive in. Fondatore e leader di Ansar Al Islam pregò per gli stragisti islamici entrati in azione nella redazione di Charlie Hebdo. E È sempre stato considerato un uomo pericoloso per molti servizi segreti. Per Faraj Ahmad Najmuddin ’lItalia aveva rinunciato all’estradizione per una questione formale, ma oggi dopo il verdetto per 270 bis (associazione a delinquere finalizzata al) è scattato l’arresto ...

