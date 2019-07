Tennistavolo | European Youth Championships Ostrava 2019 | Jamila Laurenti medaglia

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : Jamila Laurenti e Carlo Rossi negli ottavi di singolare : Proseguono per l’Italia le gare individuali agli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: buone prestazioni degli azzurrini nei singolari, dove oggi superano il turno ed approdano agli ottavi due juniores italiani, Jamila Laurenti e Carlo Rossi. Di seguito i risultati odierni degli italiani nei singolari: singolare JUNIORES MASCHILE Sedicesimi Carlo Rossi-Radek Skala (Repubblica ...

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : nove azzurrini avanzano ai trentaduesimi in singolare : Proseguono per l’Italia le gare individuali agli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: buone prestazioni degli azzurrini nei singolari, dove oggi superano il turno ed approdano ai trentaduesimi nove italiani su quattordici. Di seguito tutti i risultati odierni degli italiani nei singolari: singolare JUNIORES MASCHILE Sessantaquattresimi Marco Antonio Cappuccio-Nikola Mihailovic ...

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : bene gli azzurrini nel doppio misto : Sono scattate anche per l’Italia le gare individuali agli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: tra gli juniores nel singolare maschile due azzurrini hanno affrontato le qualificazioni al tabellone principale che scatterà domani, mentre nel doppio misto avanzano ai trentaduesimi due coppie italiane tra i cadetti e tre tra gli juniores, a fronte delle quattro iscritte in ciascuno dei ...

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : le juniores vanno ai quarti - fuori le altre tre squadre azzurre : Sono proseguite le gare a squadre agli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: l’Italia va ai quarti soltanto con le juniores, mentre deve accontentarsi di un piazzamento tra il nono ed il sedicesimo posto con gli juniores, i cadetti e le cadette. Di seguito tutti i risultati odierni delle Nazionali italiane: juniores FEMMINILE Ottavi di finale Italia-Svezia 3-0 quarti di ...

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : tre squadre dell’Italia agli ottavi - cadetti agli spareggi : Sono proseguite le gare a squadre agli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: l’Italia piazza tre squadre agli ottavi. Passano subito la fase a gironi le juniores, da prime classificate, e le cadette, da seconde, mentre gli juniores accedono al tabellone principale dopo il primo turno di spareggi. Non ce la fanno i cadetti, che domani avranno l’ultima opportunità con il secondo ...

Tennistavolo - European Youth Championships Ostrava 2019 : le juniores a punteggio pieno - un successo per cadetti e cadette : Sono scattati con le gare a squadre gli European Youth Championships di Tennistavolo, che si disputano ad Ostrava, in Repubblica Ceca: doppio successo odierno per le juniores, mentre fanno registrare una vittoria ed una sconfitta i cadetti e le cadette. Doppia sconfitta invece per gli juniores. Domani si concluderà la fase a gironi. Di seguito tutti i risultati odierni delle Nazionali italiane: juniores FEMMINILE Italia-Croazia ...

Tennistavolo - European Games 2019 : la Germania va a Tokyo 2020 con entrambe le squadre. Doppio oro tedesco nelle finali odierne : Tempo di finali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile si mette al collo entrambe le medaglie d’oro, oltre ad ottenere due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile argento Svezia e bronzo Portogallo, al femminile argento Romania e bronzo Polonia. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile – ...

Tennistavolo - European Games 2019 : Germania in finale in entrambi i tabelloni - domani in palio i pass olimpici : Tempo di semifinali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile accede alle due finalissime di domani, dove, oltre all’oro, sarà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Così le finalissime di domani, precedute dai confronti per il bronzo: al maschile Germania-Svezia, al femminile Germania-Romania. European Games – ...

Tennistavolo - European Games 2019 : scattate le gare a squadre. Germania implacabile in entrambi i tabelloni : Scattati oggi i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile ed esentata dal primo turno, supera agevolmente i quarti di finale ed accede alla zona medaglie. Così le semifinali di domani: al maschile Germania-Portogallo e Danimarca-Svezia, al femminile Germania-Polonia ed Ungheria-Romania. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile ...

Tennistavolo - European Games 2019 : assegnate le medaglie nei singolari - in sei volano a Tokyo 2020 : assegnate anche le medaglie nei singolari del Tennistavolo agli European Games di Minsk: tutti gli atleti sul podio oggi staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel singolare maschile oro al tedesco Timo Boll, che supera in finale il danese Jonathan Groth, mentre il bronzo va al croato Tomislav Pucar. Nel singolare femminile titolo alla lusitana Yu Fu, che batte la tedesca Han Ying, mentre il bronzo va alla lussemburghese Ni Xia ...

Tennistavolo - European Games 2019 : nel doppio misto oro e pass olimpico ai tedeschi Solja Petrissa e Patrick Franziska : Primo titolo assegnato oggi per quanto concerne il Tennistavolo agli European Games di Minsk: nel doppio misto si aggiudicano oro, titolo e, soprattutto, pass olimpico i tedeschi Patrick Franziska e Solja Petrissa, che spazzano via i malcapitati romeni Ovidiu Ionescu e Bernadette Szocs, che si mettono comunque al collo l’argento, dopo essere stati spazzati via con un triplice 11-4 che non lascia dubbi. Nella finale per il bronzo vince la ...

Tennistavolo - European Games 2019 : Piccolin/Stoyanov out nei quarti nel doppio misto : Termina l’avventura dell’Italia del Tennistavolo agli European Games: oggi a Minsk va fuori nei quarti del doppio misto anche la coppia composta da Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin, numero dodici del tabellone. Si esaurisce così la presenza azzurra in Bielorussia, dato che non ci sono team italiani in gara nelle prove a squadre dei prossimi giorni. Oggi l’impresa alla quale erano chiamati gli azzurri era davvero ardua: di ...

Tennistavolo - European Games 2019 : Piccolin/Stoyanov ai quarti nel doppio misto! : Regala emozioni forti all’Italia il Tennistavolo nei tabelloni di singolare e doppio misto agli European Games: la coppia composta da Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin inizia nel modo migliore il cammino nella manifestazione superando negli ottavi del misto, contro ogni pronostico, la coppia olandese composta da Laurens Tromer e Britt Eerland per 3-2, rimontando da 1-2. Nel singolare maschile sfiora l’impresa Niagol Stoyanov, che ...

Tennistavolo - European Games 2019 : due azzurri superano il secondo turno preliminare : Tre azzurri del Tennistavolo oggi hanno iniziato il loro cammino nei tabelloni di singolare agli European Games: tutti ammessi al secondo turno, due azzurri hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi, che si disputeranno domani, quando partirà anche il tabellone del doppio misto, con gli ottavi di finale. Nel singolare maschile passa il turno Niagol Stoyanov, che supera agevolmente per 4-0 (13-11, 11-8, 11-9, 11-9) il belga Florent Lambiet, ...