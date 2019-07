Tennis | ATP Umago 2019 | Salvatore Caruso batte il francese Corentin Moutet e approda al

Tennis - ATP Bastad 2019 : Chardy vince la battaglia con Carreno Busta. Avanzano Ramos e Dzumhur : Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP di Bastad. Bella vittoria del francese Jeremy Chardy, che ha superato in tre set lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4 4-6 7-5 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Buona la prima anche per gli argentini Londero e Delbonis, che hanno sconfitto rispettivamente il connazionale Arguello e lo spagnolo Zapata Miralles. Da segnalare anche le vittorie di Albert Ramos sul ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Paolo Lorenzi vince una maratona lunga oltre tre ore e va al secondo turno : Dopo una battaglia lunga tre ore ed undici minuti Paolo Lorenzi piega la resistenza del qualificato tedesco Peter Torebko e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro si impone in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (3) ed affronterà la testa di serie numero 3, il serbo Laslo Djere. Nel primo set l’azzurro parte male, perdendo il servizio a 15 in apertura e vedendo subito l’avversario ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Travaglia sconfigge Fabbiano nel derby e accede al secondo turno. Sarà sfida contro Fognini : E’ Stefano Travaglia ad aggiudicarsi il derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano, match valido per il primo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il n.105 del ranking si è imposto contro il pugliese (n.92 del mondo) con il punteggio netto di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una vittoria comoda per Travaglia che quindi accede al secondo round, dove affronterà in un altro confronto tutto interno al Bel ...

Tennis - ATP 250 Newport 2019 : out Karlovic - vincono Granollers e - a fatica - Sandgren : Prima giornata dell’ultimo torneo su erba della stagione nel circuito maggiore, l’ATP 250 di Newport, organizzato nelle immediate vicinanze della Hall of Fame del Tennis mondiale. Si sono giocati gli ultimi match di qualificazione e i cinque incontri del primo turno. Si sono qualificati il serbo Viktor Troicki, l’australiano Alex Bolt, l’indiano Ramkumar Ramanathan e l’americano Tim Smyczek, tutti secondo pronostico ...

Tennis - ATP Umago 2019 : i risultati di lunedì 15 luglio. Sinner vola al secondo turno - Cecchinato bocciato ancora : Prima giornata di incontri nell’ATP di Umago (Croazia) e sulla terra rossa slava l’Italia aveva due rappresentanti nei tre match in programma. Il primo, Marco Cecchinato (n.40 del mondo), non riesce a uscire dal periodo di crisi. Un’altra sconfitta al primo turno per il siciliano che sembra aver smarrito completamente tutte le sue certezze nel proprio Tennis. Il 6-3 6-2 subito dallo sloveno Aljaz Bedene (n.87 del ranking) è ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner vince in rimonta contro Pedro Sousa e accede al secondo turno : In una stagione nella quale è in continua ascesa Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago centra un’altra bella vittoria battendo in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4 il portoghese Pedro Sousa. Il 17enne altoatesino di Sesto, in Val Pusteria, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha prevalso contro un avversario che lo precede di quasi 100 posizioni nella classifica ATP, 109 contro 208, e ora al ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : nella prima giornata avanzano Roberto Carballes Baena e Mikael Ymer : Due incontri nella prima giornata di incontri a Bastad, in Svezia, per quanto concerne il tabellone principale del torneo ATP di Tennis: sulla terra battuta scandinava le prime quattro teste di serie sono esentate dal primo turno e passano direttamente agli ottavi, dove sono raggiunti dall’iberico Roberto Carballes Baena e dalla wild card di casa Mikael Ymer. Nel primo incontro di giornata, durato due ore e dieci minuti, si aggiudica il ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Marco Cecchinato battuto da Aljaz Bedene al primo turno : E’ già finito il torneo ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago per Marco Cecchinato, battuto nettamente col punteggio di 6-3 6-2 dallo sloveno Aljaz Bedene. il 26enne nativo di Palermo, sceso al numero 40 del mondo in seguito alla perdita dei punti che aveva guadagnato l’anno scorso con la semifinale al Roland Garros, sta attraversando un momento molto difficile, tanto è vero che ha perso sette dei suoi ultimi otto incontri e con quella di ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso conquista l’accesso al tabellone principale. Piegato Robredo in tre set : Salvatore Caruso soffre, lotta e vince contro l’inossidabile Tommy Robredo (n.169 del mondo), che all’età di 37 anni, sposando un po’ la filosofia di Roger Federer, voglia di giocare a Tennis ancora ne ha. Ebbene, l’azzurro (n.125 del ranking) si è imposto in tre set contro l’iberico per 5-7 6-4 6-3 in 2 ore e 51 minuti di pura battaglia. Un successo tutto cuore per il siciliano che quindi accede al tabellone ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Stefano Napolitano eliminato da Trungelliti in tre set nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per Stefano Napolitano (n.178 del mondo), impegnato quest’oggi nell’ultimo turno delle qualificazioni all’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata l’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Marco Trungelliti (n.161 del ranking) per 6-7 (4) 6-2 6-3 in 2 ore e 35 minuti di partita. Il Tennista del Bel Paese ha lottato strenuamente ma poi ha dovuto arrendersi al sudamericano. Nel primo set ...

Classifica ATP Tennis 2019 maschile : Fognini è nono - ecco la top 10 : Classifica ATP tennis 2019 maschile: Fognini è nono, ecco la top 10 A torneo di Wimbledon concluso come cambia la Classifica ATP di tennis maschile? Non ci sono sostanziali variazioni, ma alcune piccole e significative modifiche vanno assolutamente segnalate. Innanzitutto, con la vittoria a Wimbledon in una finale epica contro Federer, Novak DJokovic mantiene saldo il primo posto in Classifica. A seguirlo ci pensa Rafa Nadal, che nonostante ...

Tennis - Ranking ATP (15 luglio) : Fabio Fognini sale al numero nove! Comanda sempre Novak Djokovic : Novak Djokovic si conferma in vetta al Ranking ATP, sempre davanti a Rafael Nadal e a Roger Federer, con lo svizzero che si è comunque ulteriormente avvicinato allo spagnolo. Rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica c’è stato un solo cambiamento nella Top-10: esce Kevin Anderson, che non ha confermato la finale di Wimbledon dello scorso anno, ed entra il russo Daniil Medvedev, per la prima volta tra i primi dieci del ...

Tennis : Rafael Nadal è il primo qualificato per le ATP Finals 2019 di Londra - Djokovic ad un solo incontro dal pass : L’edizione 2019 di Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momento Rafael Nadal può già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2019 di Londra con quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in ...

ATP Wimbledon – Fabbiano - l’ammazza giganti : il Tennista azzurro stende Karlovic e vola al terzo turno : Thomas Fabbiano accede ai sedicesimi di Wimbledon: il tennista italiano super Ivo Karlovic in 5 set e prenota la sfida contro uno fra Edmund e Verdasco Dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas all’esordio, Thomas Fabbiano si toglie un’altra grande soddisfazione in quel di Wimbledon. Il tennista azzurro numero 89 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per il sedicesimi di finale del torneo britannico superando il gigante (2 metri e ...