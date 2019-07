Temptation | per dilei it dopo l' addio ad Andrea | Battistello e Zarino non stanno insieme

Da Antonella Clerici a Costantino della Gherardesca : tutti pazzi per «Temptation Island» : I vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandTemptation Island è ipnotico. E a dirlo, con tweet che, orgogliosamente, ne rivendicano la visione, non è (solo) la parte di pubblico cui si riprova di nutrirsi di cattiva televisione. A tessere le lodi dello show Mediaset che, lunedì sera, è volato al 23,3% ...

Temptation Island - due falò di confronto e tanti video per tutti i fidanzati : Nella quarta puntata di Temptation Island ci sono stati due falò e tanti video per tutte le coppie di fidanzati. La puntata è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica, che questa volta al contrario della prima volta decide di presentarsi. Il primo a parlare è Andrea, che prova a spiegarle cos'ha provato nelle settimane vissute nel villaggio, mentre vedeva i video della fidanzata insieme al tentatore Alessandro. La fidanzata, con le ...

Temptation Island - Massimo ha paura di perdere la fidanzata : Nella quarta puntata di Temptation Island, la seconda coppia di cui si parla è quella formata da Massimo e Ilaria. Quest'ultima viene chiamata nel pinnettu per vedere nuove immagini del suo fidanzato: Massimo è sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino a dirle che "ora vorrei stare senza niente, senza microfoni né telecamere". I due sono sempre più vicini, ma il bacio non arriva. Ilaria dopo aver visto quel filmato è particolarmente ...

Dalla De André a Ilaria di Temptation Island : tutte pazze per il vestito Mangano : Temptation Island, Ilaria al falò indossa lo stesso vestito di Francesca De André Vi è sembrato di conoscere già il vestito viola e giallo di Ilaria a Temptation Island? Non vi siete sbagliati, almeno se siete anche spettatori di Live Non è la d’Urso. Il vestito di Ilaria Teolis della quarta puntata di Temptation Island […] L'articolo Dalla De André a Ilaria di Temptation Island: tutte pazze per il vestito Mangano proviene da Gossip ...

KATIA E VITTORIO/ Lacrime e disperazione per la fotonica bionda - Temptation Island - : KATIA Fanelli e VITTORIO Collina, Temptation Island: Lacrime fotoniche per lei mentre lui si consola con la single Vanessa. Come finirà?

Temptation ISLAND 2019 - 4a PUNTATA/ Diretta e coppie : addio per David e Cristina? : TEMPTATION ISLAND 2019, Diretta quarta PUNTATA 15 luglio e coppie: falò di confronto per Jessica e Andrea, mentre David e Cristina sono sempre più in crisi.

Temptation Island Anticipazioni “Per Ilaria decisione drastica” : Temptation Island Anticipazioni “Per Ilaria decisione drastica”. Volano parole grosse su Massimo Non c’è pace a Temptation Island che quest’anno sembra ancor più rovente delle passate edizioni, con atteggiamenti assai intraprendenti da parte delle coppie. Una delle più in bilico è quella formata da Ilaria e Massimo. Pare proprio che tra i due il vaso […] L'articolo Temptation Island Anticipazioni “Per Ilaria ...

Temptation Island anticipazione : Filippo Bisciglia si commuove per una coppia - : Riccardo Palleschi Nella prossima puntata di Temptation Island ci sarà da piangere, Filippo Bisciglia ha ammesso di essersi commosso per una coppia Nella nuova edizione del programa prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island, ci sarà una coppia che farà commuovere Filippo Bisciglia. E' stato lo stesso presentatore a rivelare l'aneddoto, ammettendo di essere una persona sensibile che si commuove facilmente. Le ultime lacrime il ...

Francesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio : "Per ora lascio la suspence" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha pizzicato Francesca De Andrè e Gennaro Lillio durante un weekend romantico a Capri. La coppia è apparsa innamorata, affiatata e con un sorriso smagliante. I dubbi, sorti all'interno del 'Grande Fratello', sembrano essere solo un lontano ricordo.prosegui la letturaFrancesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio: "Per ora lascio la suspence" pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Temptation Island spoiler 15 luglio : falò per Andrea e David con le rispettive fidanzate : Lunedì 15 luglio, in prime-time su Canale 5, Andrea e Jessica saranno tra i protagonisti di una puntata di Temptation Island che si preannuncia scoppiettante. I primi tre appuntamenti hanno strappato consensi tra il pubblico, e nel corso della quarta serata si prevede un clima rovente, e non solo per l'atteso falò tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Katia, infatti, scoppierà a piangere nel constatare il feeling nato tra Vittorio e la ...

Temptation Island - Katia ha un crollo inaspettato per tutti - : Alessandro Pagliuca A Temptation Island il crollo emotivo avuto da Katia ha profondamente sorpreso anche la produzione Anche le "fotoniche" piangono. Dopo tre settimane vissute da vera e propria regina di "Temptation Island" in virtù del suo atteggiamento sempre sopra le righe, all'improvviso Katia Fanelli ha un crollo. A raccontarlo sono le video-anticipazioni della prossima puntata del reality di Canale 5, diffuse via Instagram ...

Temptation Island - Katia in lacrime per Vittorio : le fidanzate credono stia fingendo : Questa edizione di Temptation Island sta riscuotendo molto successo tra i telespettatori. In particolar modo, a colpire il pubblico da casa è stata la "fotonica" Katia. La ragazza, molto esuberante, ha sempre lamentato la mancanza di carattere da parte del fidanzato Vittorio, e nel corso delle prime puntate del programma si è mostrata molto propensa alle nuove conoscenze con i single. Dall'altro lato il ragazzo - che dapprima si era mostrato ...

Temptation Island - anticipazioni 4ª serata : Sabrina piange per Nicola - tutti contro Katia : Lunedì 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island: le anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi, fanno sapere che accadrà di tutto sia nei villaggi che durante i falò. Sabrina arriverà a piangere per il fidanzato Nicola, mentre David sarà deluso dal comportamento di Cristina. Katia, invece, si troverà ad affrontare la diffidenza di tutti i compagni: sia i single che le altre protagoniste del cast, infatti, metteranno in ...

Arcangelo Bianco dopo Temptation Island : “Sono il male per Nunzia” : Temptation Island, Arcangelo Bianco: “Io e Nunzia ci saremmo fatti del male” A Temptation Island possono accadere due cose: o si torna alla vita di tutti i giorni più forti di prima e con la consapevolezza di amare il partner oppure si torna a casa da single riflettendo sui propri errori. Quest’ultimo caso riguarda Arcangelo Bianco la cui decisione di interrompere la sua relazione di tredici anni con Nunzia Sansone ha ...