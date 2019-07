Temptation Island | quarta puntata | Andrea molla Jessica al falò | lei si consola con il

Temptation Island - Andrea contro Jessica : “Fare le corna al tuo ragazzo? Mi fai schifo”. E lei se ne va con il single Alessandro (che prova a baciarla) : FQ Magazine Temptation Island, Raffaella Mennoia a FqMagazine: “Non solo un bacio, nel reality sono successe molte cose che non facciamo vedere. Il finale? Non me lo aspettavo neanch’io” Una coppia scoppia, un’altra lascia insieme il programma: doppio falò nella quarta puntata di Temptation Island. Andrea e Jessica avrebbero dovuto ...

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Quinta Puntata! : Il viaggio di Temptation Island 2019 sta quasi arrivano alla fine e ci sono ancora tre coppie che devono chiarire il loro futuro. Cosa succederà nella Quinta puntata del docu reality? Scopriamolo insieme. Le prime due coppie di Temptation Island 2019 sono scoppiate, quelle formate da Arcangelo e Nunzia e soprattutto Jessica e Andrea che si sono appena detti addio. Nella quarta puntata c’è anche stato il saluto di Cristina e David, usciti ...

Jessica e il tentatore Alessandro stanno insieme? Cosa è successo dopo Temptation Island : Jessica è stata sin qui una delle grandi protagoniste di questa edizione di Temptation Island. È entrata nel programma di canale 5 per capire se dopo aver annullato il matrimonio con il fidanzato Andrea il loro sentimento fosse ancora vivo. All’inizio di Temptation Island la ragazza è stata ricoperta di insulti a causa dei suoi comportamenti con il tentatore Alessandro.\\ Trascorsi solo pochissimi giorni nel villaggio, infatti, la ragazza ha ...

Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? “Vi svelo qualcosina” : Anticipazioni Temptation Island Vip: ci sarà anche Giulia De Lellis? Giulia De Lellis potrebbe fare la sua comparsa a Temptation Island Vip. Ovviamente non come fidanzata intenta a mettere alla prova il suo amore con Andrea Iannone! Potrebbe collaborare in qualche modo (ma non si sa attualmente quale) con la produzione oppure potrebbe essere uno […] L'articolo Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? “Vi svelo qualcosina” ...

Ascolti Tv Lunedì 15 luglio : Temptation Island - Parigi a Tutti i Costi : Ascolti Tv Lunedì 15 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Parigi a Tutti i Costi – Rai 1 – milioni e %Hawaii Five-0 – Rai 2 – mila e %Before I go to Sleep – Rai 3 – milioni e %Temptation Island – Canale 5 – milioni e %Quarta Repubblica – Rete 4 – milioni e %2 Fast 2 Furious – Italia 1 – mila e %Un giorno di ordinaria follia – La7 – mila e %Thunderball: Operazione Tuono – Tv8 – mila e %Percy Jackson e gli Dei Dell’olimpo ...

Resoconto Temptation Island 4ª puntata : David e Cristina litigano ma poi escono insieme : È stata una quarta puntata ricca di emozioni quella che i telespettatori di Temptation Island hanno seguito ieri, 15 luglio, in prima serata su Canale 5. Sono stati due i falò di confronto che hanno portato a esiti diversi: nel primo, Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno richiamato alla mente quanto accaduto nelle ultime settimane, oltre che i problemi risalenti alla vita fuori dal programma. Alla fine hanno deciso di lasciarsi, e lei è ...

Streaming Temptation Island quarta serata : si può vedere su WittyTv e su La 5 : L'appuntamento con Temptation Island prosegue su Canale 5 e ieri sera è andata in onda la quarta puntata. Il pubblico che segue il reality show certamente non è rimasto deluso, dato che la quarta serata ha riservato un bel po' di colpi di scena a partire dai due falò che hanno avuto degli esiti a dir poco inaspettati. Per chi non avesse potuto seguire la puntata in tv, vi segnaliamo che sarà possibile rivederla in Streaming online ma anche sul ...

Temptation Island : Jessica esce dalla trasmissione con Alessandro : Il seguito reality show Temptation Island, in onda su Canale 5 ogni lunedì sera, si avvicina alla sua ultima puntata, che andrà in onda l'ultimo lunedì del mese di luglio, il 29. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla rottura della prima coppia del programma, Nunzia e Arcangelo, mentre in questa la situazione peggiorerà per un'altra coppia, che era arrivata nel programma dopo un matrimonio cancellato nella speranza di risolvere i problemi ...

Temptation Island 2019. Massimo spacca il villaggio dei single. Il video di Ilaria e Javier lo manda su tutte le furie : È tempo di falò anche per Massimo e Ilaria. Dopo la fine della storia di Andrea e Jessica – i due si sono lasciati e la giovane è uscita dal villaggio insieme al tentatore Alessandro – la coppia di romani è arrivata alla scelta. Incurante del suo atteggiamento a Temptation Island 2019, dove si è fatto sedurre dalla bella Federica Lepanto prima e dall’affascinante single Elena poi, Massimo ha dato di matto nel vedere le immagini della ...

David e Cristina escono insieme da Temptation Island 2019 : David ha chiesto il falò di confronto dopo l'ennesimo video della sua fidanzata Cristina. La coppia è nata sotto le telcamere di Uomini e Donne, ma dopo soli tre mesi è...

Temptation Island 2019 : Massimo vede Ilaria con Javier - prima piange poi distrugge il villaggio : Massimo Colantoni è uno dei fidanzati di quesa sesta edizione di Temptation Island 2019. Da subito molto vicino alla single Elena, con cui forse c'è stato un bacio, è...

Temptation Island - due falò di confronto e tanti video per tutti i fidanzati : Nella quarta puntata di Temptation Island ci sono stati due falò e tanti video per tutte le coppie di fidanzati. La puntata è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica, che questa volta al contrario della prima volta decide di presentarsi. Il primo a parlare è Andrea, che prova a spiegarle cos'ha provato nelle settimane vissute nel villaggio, mentre vedeva i video della fidanzata insieme al tentatore Alessandro. La fidanzata, con le ...

«Temptation Island 2019» : fra le lacrime di Jessica e la rabbia di Massimo : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Andrea è perentorio: «Per me non esiste né rifiuto né niente. Stasera deve venire qua». Per cinque giorni ha visto talmente tanti filmati ...

Temptation Island - Le Donatella contro Massimo : “Stendiamo velo pietoso” : Le Donatella criticano Massimo di Temptation Island: quel bacio con Elena indigna tutti Temptation Island è seguito proprio da tutti. Anche da personaggi famosi. Le Donatella hanno visto con attenzione quello che è successo ieri sera e si sono lasciate andare a diversi commenti, molti dei quali riguardanti Massimo, che ha fatto capire alla sua […] L'articolo Temptation Island, Le Donatella contro Massimo: “Stendiamo velo ...