Temptation Island | Andrea e Jessica escono separati dal programma

Temptation Island - Massimo ha paura di perdere la fidanzata : Nella quarta puntata di Temptation Island, la seconda coppia di cui si parla è quella formata da Massimo e Ilaria. Quest'ultima viene chiamata nel pinnettu per vedere nuove immagini del suo fidanzato: Massimo è sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino a dirle che "ora vorrei stare senza niente, senza microfoni né telecamere". I due sono sempre più vicini, ma il bacio non arriva. Ilaria dopo aver visto quel filmato è particolarmente ...

Temptation Island 2019 - David e Cristina escono insieme : Per una coppia che scoppia (Jessica e Andrea) un'altra ne esce più forte di prima: sono David e Cristina che hanno scelto di uscire uniti da Temptation Island, ma andiamo per ordine. Il falò di confronto immediato chiesto da David Scarantino ("Ho visto una marea di schifezze. Dopo i video di oggi sono arrivato in cima") è iniziato con una palpabile tensione.Il cavaliere di Uomini e Donne dopo aver lasciato sedere la sua fidanzata che ha ...

JESSICA E ANDREA SI SONO LASCIATI/ Lei : 'facile giudicare - ma...' - Temptation Island - : JESSICA e ANDREA si SONO LASCIATI nel corso di un accesissimo falò. Lei ha ammesso di sentirsi felice con Alessandro, mentre..., Temptation Island 2019,

David e Cristina : il falò a Temptation Island lascia tutti senza parole : David e Cristina sono rimasti insieme dopo Temptation Island Quello tra David Scarantino e Cristina Incorvaia è stato davvero un falò inaspettato e sorprendente. La coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato Temptation Island prima del previsto. Su volere di David, l’ex Cavaliere e l’ex Dama hanno avuto un confronto anticipato. […] L'articolo David e Cristina: il falò a Temptation Island lascia tutti senza parole ...

Temptation Island - David e Cristina insieme : lui le fa una promessa : David e Cristina lasciano insieme Temptation Island: la promessa di lui E’ da poco finita la quarta puntata della sesta edizione di Temptation Island. E sul finire della trasmissione c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. Difatti l’uomo, dopo aver visto la fidanzata particolarmente vicina al tentatore Sammy, ha preteso un confronto. Un confronto tirato che ha fatto temere il ...

Temptation Island anticipazioni penultima puntata : scoppia il caos nel villaggio : Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2019 Sta per giungere al termine Temptation Island 2019. Mancano infatti solo due settimane alla puntata conclusiva del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Lunedì 22 luglio andrà in onda su Canale 5 la quinta e penultima puntata di questa edizione. Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, […] L'articolo Temptation Island anticipazioni penultima puntata: scoppia il caos nel ...

Dalla De André a Ilaria di Temptation Island : tutte pazze per il vestito Mangano : Temptation Island, Ilaria al falò indossa lo stesso vestito di Francesca De André Vi è sembrato di conoscere già il vestito viola e giallo di Ilaria a Temptation Island? Non vi siete sbagliati, almeno se siete anche spettatori di Live Non è la d’Urso. Il vestito di Ilaria Teolis della quarta puntata di Temptation Island […] L'articolo Dalla De André a Ilaria di Temptation Island: tutte pazze per il vestito Mangano proviene da Gossip ...

Sabrina e Nicola - a Temptation Island l’amara confessione sulla tentatrice Maddalena : Temptation Island 2019, Sabrina e Nicola si lasciano? Momento critico per la coppia Sabrina e Nicola a Temptation Island sembrano avere il destino già segnato. Nella quarta puntata, Nicola è stato chiamato nel Pinnettu per vedere un video in cui Sabrina si è risentita per l’atteggiamento di Giulio Raselli. Non avverte l’ex corteggiatore completamente libero […] L'articolo Sabrina e Nicola, a Temptation Island l’amara ...

Katia e Vittorio - a Temptation Island l’altra verità : parla Sabrina : Temptation Island, Katia e Vittorio nella quarta puntata del 15 luglio 2019 Katia e Vittorio nella quarta puntata di Temptation Island 2019 hanno continuato a regalare sorprese. Il momento dedicato a questa coppia è iniziato con Katia che ha preso una decisione importante e il video mostrato subito a Vittorio nel Pinnettu. Nel video, Katia […] L'articolo Katia e Vittorio, a Temptation Island l’altra verità: parla Sabrina proviene da ...

Temptation Island 2019 : quinta puntata - anticipazioni del 22 luglio : Temptation Island 2019 ritorna il prossimo lunedì con la sua quinta puntata. Sono poche le coppie rimaste ancora in gara, in seguito all’uscita di sei diversi protagonisti. Ancora in ballo, i sopravvissuti di quest’anno dovranno affrontare gli ultimi step del reality. Molte coppie possono ancora scoppiare, mentre altre potrebbero fare dei passi indietro. Le anticipazioni di Temptation Island 2019 sembrano accendere le luci su Ilaria: ...

Sabrina e Nicola di Temptation Island - lei : “Ci sto malissimo” : Temptation Island, Sabrina Martinengo sta male: le sue parole durante il falò Puntata intensa la quarta di Temptation Island guidata dal bravo Filippo Bisciglia. Dopo aver incentrato la prima parte della puntata sul falò di confronto tra Andrea e Jessica, e le tortuose vicende sentimentali di Massimo e Ilaria, è venuta l’ora anche di Sabrina e Nicola che sono venuti a Temptation Island per capire se la loro differenza d’età può ...

Antonella Clerici guarda Temptation Island : il commento inaspettato : Cosa ha detto Antonella Clerici su Temptation Island 2019 Tutti pazzi per Temptation Island 2019, anche Antonella Clerici. La famosa conduttrice ha ammesso su Twitter di seguire il reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Un commento che nessuno si aspettava visto che la Clerici è una presentatrice Rai. Ma […] L'articolo Antonella Clerici guarda Temptation Island: il commento inaspettato proviene da Gossip ...

Temptation Island 2019 - Antonella Clerici si complimenta : "E' ipnotico" : Tra i tantissimi tweet condivisi durante la consueta puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che sta animando questi lunedì sera estivi, ne è spuntato fuori uno d'eccezione, firmato da Antonella Clerici.Il tweet della conduttrice è stato il seguente:prosegui la letturaTemptation Island 2019, Antonella Clerici si complimenta: "E' ipnotico" pubblicato su TVBlog.it 15 luglio 2019 23:34.

Vittorio e Katia : lei scarta Giovanni - ma trova Nicolas | Temptation Island 2019 : Vittorio e Katia sembrano procedere su due binari diversi. Nella quarta puntata di Temptation Island 2019, lei sembra fin troppo diversa dalla ragazza frizzante che abbiamo conosciuto all’inizio del reality. Anche l’atteggiamento di Giovanni non la soddisfa, mentre il fidanzato è sicuro che sia lei a seguire il Single ormai. Vanessa invece è ancora nei pensieri del fidanzato: Vittorio e Katia sceglieranno di tornare insieme oppure si ...