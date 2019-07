Telefilm THE RESIDENT | anticipazioni episodi di martedì 16 luglio

tvsoap

(Di martedì 16 luglio 2019) Nuova puntata delThe, ecco trama edegliin onda162019 in prime time su Rai 1: The– FANTASMI Giunge in ospedale per un ricovero la dottoressa Giacobbi, una neurochirurga stimata da Conrad. La donna ha però una depressione psicotica con frequenti visioni. Il dottor Bell si allea con la dottoressa Hunter per far licenziare Claire, sostituendola nella direzione del nosocomio. The– TUTTA LA COLPA ALLE INFERMIERE Un incendio divampa in sala operatoria nel corso di un intervento del dottor Bell. Claire coglie la palla al balzo e porta la questione della sicurezza in consiglio, ma il primario di chirurgia la fa licenziare e assume così la direzione dell’ospedale. Nic viene accusata di aver causato la morte di Lily con una dose troppo forte di potassio. The– BRUTTI RISVEGLI E ...

