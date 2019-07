Superbike – Bautista in difficoltà | ma lo spagnolo ci crede ancora! Il post social è

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Superbike - Alvaro Bautista : “Il titolo è ormai irraggiungibile - cercherò di chiudere al meglio la stagione” : La stagione di Alvaro Bautista sta letteralmente crollando da tutte le parti. In poche settimane, infatti, ha collezionato una serie incredibile di cadute che lo hanno fatto passare da un ampio margine di vantaggio in classifica, al secondo posto a ben 81 lunghezze dal lanciatissimo Jonathan Rea di questo periodo. Il campione del mondo sta approfittando manche dopo manche della crisi dello spagnolo, mettendolo ormai all’angolo del ring ...

Superbike - Risultato gara-2 GP USA 2019 : Laguna Seca dà il bentornato a Chaz Davies! Rea allunga ulteriormente su Bautista : Grandi emozioni in gara-2 del GP degli USA 2019 di Superbike, che riporta dopo oltre un anno alla vittoria il centauro della Ducati Chaz Davies, davvero perfetto per tutto il corso della gara e capace di interrompere la striscia di sei vittorie del nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea, giunto secondo a poco più di tre secondi ma ovviamente molto felice del weekend concluso. Ducati non arrivava qui con grandi aspettative ma Laguna Seca è uno ...

Superbike – Chaz Davies trionfa davanti a Jonathan Rea a Laguna Seca : Bautista si ritira per problemi fisici : Chaz Davies vince Gara-2 sul circuito di Laguna Seca: secondo posto per Jonathan Rea, Alvaro Bautista costretto al ritiro per problemi fisici Chaz Davies trionfa nella Gara-2 di Laguna Seca. Per il pilota britannico è il primo successo stagionale. Seconda posizione per Jonathan Rea che allunga in classifica su Alvaro Bautista, costretto al ritiro per problemi fisici. Rea si trova adesso ad 81 punti di vantaggio sul rivale, con la gara di ...

Superbike – Gara-1 amara per Bautista - il ducatista cade : a Laguna Seca trionfa Rea - Davies ritrova il podio : Chaz Davies torna sul podio in Gara 1 a Laguna Seca con un buon secondo posto, Álvaro Bautista chiude invece al 17esimo dopo una caduta La prima gara del nono round del Mondiale Superbike sul circuito di Laguna Seca ha riservato qualche sorpresa al team Aruba.it Racing – Ducati. Dopo la Superpole che ha visto entrambi i piloti qualificarsi in prima fila dietro Rea (Kawasaki), Chaz Davies e Álvaro Bautista avevano tutte le carte in ...

Superbike - GP USA 2019 : Jonathan Rea vuole arrivare alle vacanze in fuga - Alvaro Bautista deve reagire : +49 punti. Questo è l’incredibile margine di vantaggio accumulato da Jonathan Rea dopo la vittoria di ieri sera nella gara-1 del GP degli USA 2019 di Superbike. Il campione del mondo in carica, seguendo il celebre proverbio, sta “battendo il ferro finchè è caldo” collezionando la quinta vittoria consecutiva e fregandosi le mani per l’ennesima uscita di scena del suo rivale numero uno Alvaro Bautista. Lo spagnolo, infatti, ...

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

Superbike - Risultato Superpole GP USA 2019 : Jonathan Rea supera di un soffio Davies e Bautista : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma in stato di grazia e conquista una straordinaria Superpole del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della Superbike. Il campione del mondo in carica, grande favorito di queste qualifiche, ha chiuso con il tempo di 1:21.876 sfiorando il record del tracciato fatto segnare nel 2014 da Tom Sykes, precedendo di un soffio (9 millesimi) il britannico Chaz Davies (Ducati) e lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) per ...

Superbike - GP USA 2019 : prosegue il duello Rea-Bautista - oggi ci si gioca gara-1 : Al termine del consueto venerdì di prove libere il GP degli USA 2019 di Superbike si appresta a entrare nel vivo col ricco sabato di competizioni che, come al solito, prevede la terza sessione di prove, la superpole e poi l’imperdibile appuntamento con gara-1. Jonathan Rea e la sua Kawasaki arrivano a Laguna Seca sembrando sulle nuvole dopo il ritrovato vantaggio in classifica acquisito a Donington e vogliono chiudere questa prima parte di ...

Superbike - Risultato FP2 GP USA 2019 : ruggito di Chaz Davies che supera Rea - Bautista risale ed è terzo : Riscossa della Ducati nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Superbike. Sull’iconico tracciato di Laguna Seca, infatti, Chaz Davies ha piazzato il miglior tempo in 1:23.387 superando Jonathan Rea che aveva dominato la FP1 (1:23.419) per 32 millesimi. Il nord-irlandese, tuttavia, ha messo in mostra un ritmo spaventoso, girando quasi sempre sotto il muro dell’1:24 e dimostrandosi ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv prove libere : parola a Bautista : DIRETTA Sbk 2019, Superbike streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 del Gp Usa Laguna Seca, Rea nuovo leader su Bautista, Oggi venerdì 12 luglio,.

Superbike – Rea trionfa anche in Gara-2 a Donington : Bautista torna sul podio : Jonathan Rea trionfa anche in Gara-2 a Donington e aumenta il gap di vantaggio su Alvaro Bautista (terzo quest’oggi) a 24 punti: seconda piazza per Toprak Razgatlioglu Jonathan Rea si prende anche Gara-2 del Gp di Donington. Dopo aver trionfato in Gara-1, il pilota Kawasaki vince anche la seconda prova riuscendo a piazzarsi davanti ad un super Toprak Razgatlioglu, secondo sul traguardo con 3 decimi di distacco dal leader del Mondiale. ...