Su Fifa 20 la Juventus si chiamerà “Piemonte Calcio”

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e stadio della Juventus; su Fifa ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

La Juventus in Fifa 20 si chiamerà Piemonte Calcio : In molti si stanno chiedendo quali saranno le conseguenze per FIFA 20 dopo l'accordo tra Konami e la Juventus. La partnership tra il publisher giapponese e il club bianconero, prevede la presenza della squadra solo in eFootball PES 2020, ma EA ha già pensato a come sostituire il team.Ebbene, dalle pagine di Calciomercato.com, apprendiamo che la Juventus in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio.La squadra avrà stemma ed uniformi proprie e sarà ...

Cosa cambia su Fifa 20 senza la licenza della Juventus? La squadra si chiamerà Piemonte Calcio : senza i diritti per l’utilizzo del nome della Juventus, su FIFA si potrà utilizzare il Piemonte Calcio: in rosa i giocatori reali del club bianconero.“powered by Goal”Non cercate la Juventus su FIFA 2020: non la troverete, perché il club bianconero ha stretto una partnership esclusiva con la Konami. O meglio, sarà regolarmente presente, ma con un altro nome: Piemonte Calcio.A comunicarlo è stata la stessa FIFA, che si è vista privata ...

Fifa 20 : clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! Si chiamerà Piemonte Calcio : La voce circolava già da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità! La Juventus, scaduto il contratto di partnership con EA Sports ha deciso di accettare la proposta di Konami ed ha venduto IN esclusiva i diritti alla software house giappponese! Ciò significa che PES 2020 sarà l’unico gioco che potrà contare sul nome, lo stemma, […] L'articolo Fifa 20: clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! Si chiamerà Piemonte Calcio ...

Fifa 20 : Comunicato Ufficiale di EA Sports sull’esclusione della Juventus : La fine della partnership tra EA Sports e Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future Stagioni di FIFA Mobile: Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra utilizzabile in FIFA 20 con un logo e un kit personalizzati nella modalità Kick-Off, Carriera e EA Sports VOLTA Football. Piemonte Calcio avrà i nomi dei giocatori reali in FIFA 20 e FIFA 20 Ultimate Team. L’. Source

Niente Juventus in Fifa 20? EA Sports perde i diritti sul club bianconero : In seguito a un comunicato stampa ufficiale, abbiamo scoperto che la Juventus ha firmato un accordo per comparire nel prossimo eFootball PES 2020 di Konami. Il comunicato recita: "la partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC", di conseguenza la domanda più logica è: come si comporterà davanti a questo accordo EA per il ...

PES 2020 vs Fifa 20 : la Juventus di Cristiano Ronaldo cambia bandiera nel calcio virtuale : La sfida PES 2020 vs FIFA 20 è pronta ad infiammare gli animi di tutti gli appassionati di calcio virtuale il prossimo autunno, nel tentativo di stabilire ancora una volta quale sia la migliore simulazione sportiva dell'anno. Un copione ben noto ai fan del videoludo, che a ciclo regolare si ritrovano a dover scegliere se acquistare la produzione di casa Konami o quella della rivale EA Sports. Sfida che prenderà vita ufficialmente a settembre, ...

Fifa 20 : La serie perderà la Juventus per i prossimi tre anni : Comunicato ufficiale Juventus FC: Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise... Source

Fifa 20 : clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! : La voce circolava già da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità! La Juventus, scaduto il contratto di partnership con EA Sports ha deciso di accettare la proposta di Konami ed ha venduto IN esclusiva i diritti alla software house giappponese! Ciò significa che PES 2020 sarà l’unico gioco che potrà contare sul nome, lo stemma, […] L'articolo Fifa 20: clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! proviene da I Migliori di ...

Fifa 20 : La Juventus potrebbe essere esclusa dal roster ufficiale : Da pochi istanti Konami ha annunciato una partnership esclusiva con il club italiano della Juventus. Nel comunicato ufficiale divulgato dalla società giapponese è presente una descrizione inequivocabile: ” La Juventus, la squadra più dominante in Italia nell’ultimo periodo, diventerà partner ufficiale di KONAMI. L’accordo permetterà di avere i campioni italiani in esclusiva in... Source