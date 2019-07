Storie Italiane | Eleonora Daniele anticipa | “Ci sarà un nuovo spazio”

Eleonora Daniele su Storie Italiane : “Bilancio positivo. Avremo novità” : Storie Italiane, Eleonora Daniele fa il bilancio dell’ultima edizione e anticipa: “Sto pensando ad alcune novità” A quasi un mese dalla fine dell’edizione 2018/2019 di Storie Italiane, particolarmente premiata dagli ascolti, Eleonora Daniele ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv. Con la breve intervista rilasciata al portale di ...

Eleonora Daniele a Blogo : "Storie Italiane - la voglia di condividere qualcosa come essenza e cifra del programma" (video) : Eleonora Daniele torna, il 9 settembre 2019, con la nuova edizione di "Storie Italiane".Il programma è interamente dedicato ai temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comuna affronta ogni giorno. Ospiti in studio i protagonisti che raccontano in prima persona le loro storie, coaudiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati. Sempre in studio, esperti e giornalisti mettono a ...

Eleonora Daniele si sposa. Storie Italiane promosso fino alle 12.00? : Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni e prepara la prossima edizione di Storie Italiane Da un paio di giorni la notizia sta facendo il giro del web: Eleonora Daniele si sposerà entro la fine dell’estate con l’imprenditore Giulio Tassoni, al quale è legata sentimentalmente da oltre quindici anni. Un traguardo tanto atteso, quello del matrimonio, per la conduttrice di Storie Italiane, più volte rinviato negli anni scorsi. Ora, però, ...

Storie Italiane va in ferie : Eleonora Daniele torna a settembre : Storie Italiane va in ferie: la conduttrice Eleonora Daniele dà appuntamento a settembre È tempo di vacanze, ed anche le trasmissioni tv vanno in ferie. Oggi, venerdì 14 giugno, anche Storie Italiane è andato in onda per l’ultima volta prima della bella stagione e la padrona di casa, Eleonora Daniele, ha ringraziato il pubblico, la […] L'articolo Storie Italiane va in ferie: Eleonora Daniele torna a settembre proviene da Gossip e Tv.

Beppe Convertini piange a Storie Italiane/ 'Mio padre è morto ma non l'ho mai perso' : Beppe Convertini piange a Storie Italiane raccontando della sua vita e della sua famiglia: 'Mio padre è morto ma non l'ho mai perso'

Storie Italiane - Eleonora Daniele : “Speriamo di non deludervi mai” : Eleonora Daniele chiude con Beppe Convertini e Ivan Cottini: “Grazie per l’affetto che ci avete sempre dimostrato!” E’ andata in onda oggi, venerdì 14 giugno 2019, l’ultima puntata dell’edizione 2018/2019 di Storie Italiane, il seguitissimo programma del mattino di Rai1, condotto dalla bella e brava Eleonora Daniele. E tra i saluti e i ringraziamenti finali, la padrona di casa al termine ...

Storie Italiane - ultima puntata - i saluti di Eleonora Daniele : "Siamo una squadra fortissima - speriamo di non deludervi mai" : Volge al termine l'edizione 2018/19 di Storie Italiane, Eleonora Daniele oggi, 14 giugno 2019, nell'ultima puntata ha salutato il pubblico e le maestranze Rai dello studio 3 del Centro di Produzione Televisiva di Saxa Rubra (condiviso con Unomattina) per un'altra stagione che ha fruttato un successo di pubblico (ormai fidelizzato) nella fascia del day-time mattutino di Rai 1 che va dalle 10 alle 11:30.La conduttrice dedica una buona parte ...

Storie Italiane - Enzo Paolo Turchi confessa : "Cosa mi ero ridotto a fare pur di diventare ballerino" : Pronto a tutto pur di coronare il suo sogno, quello della danza. A raccontarsi è Enzo Paolo Turchi, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1. "Ho iniziato a lavorare nel dopoguerra, quando a casa mia non c’era la luce - premette Turchi -. A otto anni lavoravo: guadagnavo 20 lire al gior

Storie Italiane - Enzo Paolo : “Basta pensioni basse!”. Interviene la Ruta : Enzo Paolo Turchi torna a Storie Italiane: “Lavoro ancora, ma la pensione è bassa…” E’ tornato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 12 giugno 2019, Enzo Paolo Turchi, già ospite di Eleonora Daniele due giorni fa. E anche nell’appuntamento odierno del seguitissimo programma del mattino di Rai1, Enzo Paolo Turchi ha spiegato che con la sua denuncia relativa alle pensioni troppo basse, vuole ...

Laura Chimenti a Storie Italiane/ 'Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore' : Laura Chimenti a Storie Italiane si racconta svelando i dettagli della sua vita privata: 'Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore'

Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane : “Prendo una pensione da fame!” : Storie Italiane, Enzo Paolo Turchi: “Percepisco una pensione di soli 720 euro al mese” E’ intervenuto nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019, Enzo Paolo Turchi, dove ha ribadito quanto già dichiarato a gran voce in occasione della sua recente ospitata in un altro programma televisivo, ossia di percepire una pensione molto bassa se proporzionata ai suoi anni di lavoro. Intervistato dalla ...

Salvo Sottile a Storie Italiane : “Odiavo il lavoro di mio padre” : Storie Italiane, Salvo Sottile confessa ad Eleonora Daniele: “Ho odiato il lavoro di mio padre. Poi…” Si è raccontato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019, Salvo Sottile, dove ha presentato il suo nuovo libro, dal titolo “Notte fonda”. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Salvo Sottile ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha parlato molto ...

Quando eravamo noi i migranti : mille Storie Italiane in un archivio da rileggere e rivivere : Nasce 'Italiani all'estero, i diari raccontano'. Un sito per navigare, anche attraverso una mappa, storia piccole e dimenticate di discriminazioni, dolore, coraggio e forza di ripartire

Storie Italiane - Pippo Franco difende la Prati e ce l’ha con la D’Urso : «Ha detto che ho visto la Madonna. Un senso di solitudine ha spinto Pamela a costruire un caso» : Pippo Franco - Storie Italiane Attacco (interrotto) a Barbara D’Urso nella puntata odierna di Storie Italiane. Pippo Franco, ospite del programma mattutino di Eleonora Daniele, ha infatti espresso il suo punto di vista sulla nota vicenda delle nozze fake di Pamela Prati e non ha evitato di lanciare una frecciatina al fulmicotone sul modo in cui la conduttrice di Live – Non è la D’Urso sta affrontando il caso mediatico ...