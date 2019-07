Stasera l’Eclissi di Luna | il satellite si tinge di rosso | le più belle immagini dal

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) E’ la notte dell’eclissi di: uno spettacolo visibile dall’Italia. Lapiena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà ila partire dalle 20:42. Il massimo delverrà osservato alle 23:30. Si ricordi che l’eclissi sarà parziale e di conseguenza non tutto il lato visibile dellasarà oscurato. In seguito l’ombra scomparirà dal discore, fase che si completerà intorno all’1 del 17 luglio. La fine dell’eclissi, con l’uscita dal cono di penombra, si verificherà alle 02:20. Oggi, ladiventerà rossa: a che ora e dove vedere lo spettacolo in Italia, orari e diretta streaming LIVE Qualora non fosse possibile assistere direttamente al fenomeno, ecco di seguito la diretta streaming di TimeAndDate, che ...

