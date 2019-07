STASERA IN TV | RAI Programmi oggi 16 luglio | The Resident | serie tv e film

Programmi TV di STASERA - martedì 16 luglio 2019. Su Rai3 il film «Un tirchio quasi perfetto» : Dany Boon in Un tirchio quasi perfetto Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×10 – Fantasmi: Arriva in ospedale per un ricovero la dottoressa Giacobbi, una nota neurochirurga molto apprezzata da Conrad. La donna è affetta da una forma di depressione psicotica che la porta ad avere frequenti visioni. Il dottor Bell, intanto, coalizzandosi con la dottoressa Hunter, è deciso a far licenziare Claire, assumendo il suo posto nella ...

Techetechetè - STASERA 15 luglio in tv su Raiuno 'C'era una volta il varietà' : La puntata di Techetechetè di lunedì 15 luglio, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, sarà composta da vari spezzoni ripresi da famosi varietà della Rai. In particolare, in questa puntata saranno mandati in onda filmati di spettacoli ed esibizioni canore degli anni '61, '71, '81 e '91. Come sempre, assistere alla trasmissione offrirà la possibilità di ammirare la bravura di alcuni personaggi televisivi e di scoprire come si sono evoluti i ...

Palinsesti Rai 2 autunno : Stefano De Martino conduttore di 'STASERA tutto è possibile' : Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi Palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il grande ritorno di Simona Ventura su Rai 2, che dopo l'esperienza di The Voice dell'ultima primavera, tornerà in autunno con un nuovo programma sportivo nel mezzogiorno domenicale della seconda rete Rai, mentre Fabio Fazio trasloca su Rai 2 con Che tempo che ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 15 luglio 2019. Su Rai1 il film «Parigi a tutti i costi» : Parigi a tutti i costi Rai1, ore 21.25: Parigi a tutti i costi film di Reem Kherici del 2013, con Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali. Prodotto in Francia. Durata: 90 minuti. Trama: Maya, una giovane e bella stilista marocchina che vive a Parigi da 20 anni, sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora. Un semplice controllo della polizia rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel ...

Un passo dal Cielo 4 : STASERA su Rai1 la replica della seconda puntata : Torna in prima serata la quarta stagione di Un passo dal Cielo, in replica, il secondo episodio della fortunata serie con Daniele Liotti.

STASERA in TV Rai/ Programmi oggi 14 luglio : replica Un Passo dal Cielo - film e serie : Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi domenica 14 luglio 2019? Ecco i Programmi della prima serata con la guida di ciò che vedremo.

Programmi TV di STASERA - domenica 14 luglio 2019. Su Rai1 la puntata di Un Passo dal Cielo 4 con Fedez : Fedez a Un Passo dal Cielo 4 Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Il sentiero verso casa: Mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna giunta in vacanza a San Candido, Francesco cerca di redarguire sua moglie Livia sulla pericolosità del maestro. Vincenzo, invece, conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi per il suo matrimonio. Sfida verticale: Francesco viene preso in ...

Programmi TV di STASERA - sabato 13 luglio 2019. Su Rai1 speciale Techetechetè dedicato a Gianni Morandi : Gianni Morandi Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar Gianni Morandi Puntata dedicata a Gianni Morandi. Un viaggio attraverso la sua straordinaria e lunga avventura artistica, idealmente raccontato al figlio Pietro, tra immagini, ricordi e riflessioni. L’esordio nel mondo della musica, i primi successi, le canzoni più amate, i film, gli show televisivi. Ma anche tanti momenti meno conosciuti, come il concerto al Madison Square Garden di ...

Al Bano e Romina Power : STASERA su Rai 1 il concerto all’Arena di Verona : stasera in tv, venerdì 12 luglio 2019, va in onda in prima serata su Rai 1 la replica del concerto-evento Signore e Signori Al Bano e Romina Power tenutosi all’Arena di Verona il 29 maggio 2015. SCOPRI COSA C’È IN TV Al Bano e Romina di nuovo insieme sul palco Dopo aver fatto sognare un’intera generazione con la loro storia d’amore e aver spezzato il cuore dei fan annunciano la separazione, tra Al Bano e Romina sembra essere tornato il ...

Programmi TV di STASERA - venerdì 12 luglio 2019. Su Rai2 «La vendetta della sposa» : La vendetta della sposa Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – Replica Rai1 replica Signore e Signori Al Bano e Romina Power, lo show che ha visto la celebre coppia esibirsi il 29 maggio 2015 in Italia, dopo 20 anni, nel prestigioso palco dell’Arena di Verona. Al Bano e Romina Power, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, si sono esibiti con tanti altri ...

Cose Nostre : STASERA la seconda puntata su Rai1 : stasera torna il programma che racconta le storie di chi combatte le mafie. Il secondo appuntamento è dedicato ad Antonia Maria Iannicelli, la madre del bimbo ucciso dalla 'ndrangheta.

Un'estate fa : STASERA ultimo appuntamento con Pupo e Diana del Bufalo su Rai2 : Diana Del Bufalo e Pupo ci conducono nella seconda e ultima parte del viaggio musicale attraverso i tormentoni delle estati italiane.

Moonlight : il film vincitore dell'Oscar STASERA su Rai Tre : Oltre al premio come miglior film, l'opera diretta da Barry Jenkins vinse anche nelle categorie sceneggiatura non originale e attore non protagonista.

Un’estate fa : ospiti e anticipazioni di STASERA 11 luglio 2019 su Rai 2 : Un’estate fa: ospiti e anticipazioni di stasera 11 luglio 2019 su Rai 2 Oggi 11 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Un’estate fa. Il nuovo show musicale della tv di Stato approda al suo secondo e ultimo appuntamento con tante sorprese e ospiti speciali. Timonieri della trasmissione saranno, come nella precedente puntata, Pupo e Diana Del Bufalo che guideranno i telespettatori nell’emozionante viaggio tra le hit cantante sotto ...