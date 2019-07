SPY FINANZA Il nuovo allarme che arriva dalla Cina

SPY FINANZA/ Governo e mercati sono a bordo di un Titanic : I segnali che arrivano dalla FINANZA e dall'economia non sono rassicuranti. Le cose rischiano di mettersi davvero male anche per il nostro Paese

SPY FINANZA/ Gli indizi dei disastri in arrivo sui mercati : Il mondo viaggia con il pilota automatico, ma c'è il rischio che sui mercati si arrivi a uno schianto da far pagare alle classi medie

SPY FINANZA/ La minaccia turca - via Libia - per l'Italia : La Turchia sta vivendo un altro momento difficile sui mercati valutari che potrebbe acuirsi. Le conseguenze sarebbero negative anche per l'Italia

SPY FINANZA/ I detonatori pronti a far scoppiare la vera crisi : La situazione finanziaria è tale che una piccola mossa geopolitica sbagliata potrebbe far scoppiare una crisi a carattere globale

SPY FINANZA/ Giorgetti vs. Borghi - la mossa per evitare guai all'Italia : Non è detto che il peggio sia alle spalle per l'Italia. Forse anche per questo Giorgetti ha sparato contro i mini-Bot di Borghi