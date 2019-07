caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019)e Victor Allen sono gli sposi dell’anno. Matrimonio a sorpresa, intimo e top secret fino all’ultimo, quello del cantante amatissimo. Si è saputo tutto il giorno stesso, intorno alle 19,30 di sabato scorso, 13 luglio 2019, quando la coppia, elegantissima, ha aperto la porta bianca della villa di Sabaudia di lui sul lungomare, a ridosso di Villa Domiziano, che dà sul giardino per raggiungere la piscina, dove si è svolto il rito civile.in blazer scuro e Victor in uno spezzato blu. Con loro il cane Carla. Ora che è passato qualche giorno, escono i, 39 anni, e Allen, 54, stanno insieme da anni. Quest’ultimo è di Los Angeles, è laureato presso l’Università Politecnica della California di San Luis Obispo, ha operato in una società di costruzioni e successivamente, per quasi 14 anni, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del comparto marketing alla ...

MarcoLorux : RT @FPanunzi: Prima regola delle riunioni: con più di 5 partecipanti si conclude poco. Con 43 invitati è solo una patetica messinscena - Noovyis : (“Solo 48 invitati e un’unica regola”: tutti i dettagli delle nozze di Tiziano Ferro e Victor Allen) Playhitmusic… - FPanunzi : Prima regola delle riunioni: con più di 5 partecipanti si conclude poco. Con 43 invitati è solo una patetica messinscena -