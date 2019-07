Silvio Berlusconi | il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere | Quanto vale

Silvio Berlusconi - Toti lo "pensiona" così : "Non è un dogma di fede" - svolta epocale in faccia alla Carfagna : "Il Ppe non è un dogma di fede". Giovanni Toti, sul palco della rassegna Liguria d'autore a Montemarcello (La Spezia) affronta sul palco Mara Carfagna e in pochi secondi smantella la storia 25enne di Forza Italia. "Questa è un'epoca di coraggio", ricorda il governatore ligure e coordinatore azzurro

Addio fenicotteri e unicorni - arriva il gonfiabile a forma di uomo (e secondo alcuni somiglia a Silvio Berlusconi) : Che ne sai tu, lettore che ora sussurrerai tra te e te il solito “ah ma non lercio”, di quello che prova un redattore alle 12 di una domenica estiva, davanti al pc? arrivano momenti di ‘cedimento’, in cui l’unica cosa da fare è dare spazio a una notizia leggera. Leggerissima. Ma non per questo inutile. Perché è giusto far sapere al mondo che i famigerati unicorni gonfiabili, visti la scorsa estate nei litorali di ...

Antonella Clerici - addio alla Rai? Doppia clamorosa proposta da Cairo e PierSilvio Berlusconi : Dopo lo sgarbo Rai, per Antonella Clerici sarebbe arrivata una offerta da Piersilvio Berlusconi. Fuori dai palinsesti eccetto la conduzione di Telethon, la ex conduttrice della Prova del cuoco non ha nascosto la sua delusione e anche se il contratto con viale Mazzini è ancora in essere e il direttor

Antonella Clerici verso Mediaset? Arriva l’offerta di Pier Silvio Berlusconi : Antonella Clerici: dopo l’esclusione dai palinsesti Rai Arriva l’offerta da Mediaset Antonella Clerici resterà ferma per tutta la prossima stagione. Ormai è ufficiale, alla conduttrice non è stato affidato nessun nuovo show ad eccezione dello serata natalizia dedicata a Telethon. Dopo la clamorosa esclusione dai nuovi palinsesti, nonostante un contratto milionario che la lega alla […] L'articolo Antonella Clerici verso ...

Silvio Berlusconi : “Sì al taglio dei parlamentari - ma senza uccidere la democrazia” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulla questione del taglio al numero dei parlamentari, difendendo la posizione di Forza Italia che ha deciso di non partecipare alla votazione sulla riforma costituzionale. Per il Cavaliere, così come è stata proposta dal Movimento Cinque Stelle, la riduzione del numero di deputati e senatori rappresenta un serio rischio per la democrazia e per la rappresentanza dei territori e delle minoranze".Continua a leggere

Noemi Letizia - clamoroso debutto in tv. A 18 anni fece divorziare Silvio Berlusconi e Veronica Lario - ora... : Un clamoroso debutto televisivo per Noemi Letizia. L'ex ragazzina diventata famosa suo malgrado a fine anni Duemila per la sua frequentazione con Silvio Berlusconi diventata un caso nazionale grazie alla lettera-sfogo di Veronica Lario a Repubblica parteciperà a un reality di Real Time, canale 31 de

Silvio Berlusconi ha trovato il suo erede? Le pesantissime parole di Urbano Cairo sulla discesa in campo : L'occasione è quella della presentazione dei palinsesti del La7. Occasione in cui è Urbano Cairo in persona ad alimentare le voci sul suo possibile ingresso in politica, possibilità di cui si parla da anni ma che, ad oggi, non si è mai concretizzata: "In questo momento è no, però... Mai dire mai". P

Giovanni Toti - il segnale a Silvio Berlusconi? "Io - un umile militante di Forza Italia" : Ad Agorà su Rai 3, ospite in collegamento c'è Giovanni Toti. Ovviamente parla del suo rapporto con Silvio Berlusconi, delle frizioni con il leader di Forza Italia, il quale all'indomani della convention del Brancaccio ha rilasciato una durissima intervista contro il governatore della Liguria. E Toti

Silvio Berlusconi si cuoce Giovanni Toti a fuoco lento : "Non gli faccio il favore di cacciarlo" : La guerra tra Silvio Berlusconi e Giovanni Toti non è mai finita. La pax seguita alla nomina a coordinatore nazionale di Forza Italia del governatore della Liguria è durata giusto una manciata di giorni. Ore, forse. Alla vigilia e dopo la convention del Brancaccio di Toti, infatti, lo scontro è ripr

Abbiamo deciso così! Pier Silvio Berlusconi lo dice - la Toffanin conferma : Un nome importante e la capacità di restare ai margini. Pier Silvio Berlusconi, oltre che un maestro della tv lo è anche di stile. Uno stile che non sua esclusiva competenza, ma che tocca anche la moglie Silvia Toffanin: presenza forte ma discreta sempre accanto al marito. Delle nozze tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, si parla da tempo, per ora l’ufficialità non c’è ma vedendo le facce sorridente della famiglia, ...

Pier Silvio Berlusconi spiega perché lui e Silvia Toffanin vivono in Liguria : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: perché la coppia vive in Liguria con i figli? Pier Silvio Berlusconi si sta togliendo davvero tanti soddisfazioni con i programmi Mediaset. Solo pochi giorni fa l’amministratore delegato del Biscione ha presentato i palinsesti tv della stagione 2019/2020 e non sono mancate novità ma anche grandi ritorni, come Live-Non […] L'articolo Pier Silvio Berlusconi spiega perché lui e Silvia Toffanin ...

Mediaset - colpo al cuore di Pier Silvio Berlusconi da parte di Piero Chiambretti : "Vorrei tornare in Rai" : A volte ritornano, o sperano di farlo. E così anche Piero Chiambretti dichiara di "voler tornare in Rai". A Ieri e oggi il conduttore de La Repubblica delle Donne parla di presente e futuro, ipotizzando un rientro laddove tutto iniziò oltre trent'anni fa. "L'età comincia a farsi sentire – dice Chiam

Silvio Berlusconi azzera Giovanni Toti : "Non c'è spazio per questa roba - si faccia il suo partito" : Come demolire Giovanni Toti. Ci pensa Silvio Berlusconi, con una durissima intervista firmata da Alessandro Sallusti su Il Giornale, intervista pubblicata il giorno successivo alla convention del governatore Ligure al teatro Brancaccio. Il leader di Forza Italia parla di una "iniziativa pletorica, s

Vittorio Sgarbi - colpo al cuore di Silvio Berlusconi : "Servono nuovi interpreti. Uno come Matteo Salvini è..." : Sul palco del teatro Brancaccio, alla convention di Giovanni Toti in rottura con Forza Italia, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, infatti, ha preso parte alla rassegna chiamata Italia in Crescita (dove si è presentata anche Laura Ravetto, che prima del via, ai giornalisti, ha consegnato parole