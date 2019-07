Si fa tre anni di carcere | ma il capo della tratta di esseri umani non era lui

Golf - Tiger Woods : “Tornare a vincere l’Open Championship tredici anni dopo sarebbe bellissimo” : Siamo alla vigilia dell’Open Championship 2019, edizione che sarà la numero 148 del Major di Golf più antico dello Slam, che si disputerà in Irlanda del Nord, sul campo del Royal Portrush Golf Club. Uno dei protagonisti più attesi è ovviamente lo statunitense Tiger Woods, già tre volte vincitore del torneo, l’ultima però ben tredici anni fa. Nella scorsa edizione l’americano ha chiuso al sesto posto nella classifica vinta ...

FIFA 20 : La serie perderà la Juventus per i prossimi tre anni : Comunicato ufficiale Juventus FC: Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise... Source

tredici - a due anni di distanza Netflix modifica la scena del suicidio : Non è uno spoiler perchè non rivela svolte inaspettate ma anche, se non soprattutto, perchè la serie in questione è stata rilasciata da due anni, se però non avete visto Tredici - 13 Reasons Why e la sua prima stagione rilasciata nel 2017 da Netflix, forse potrebbe essere meglio non proseguire nella lettura.Fin dal suo rilascio Tredici - 13 Reasons Why ha fatto molto discutere, di fatto è un teen drama che affronta un tema controverso come il ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo - parla Gianni Sperti : ecco cosa potrebbe… - Trono Over - : Gianni Sperti ha parlato di Ida e Riccardo, riaccendendo le speranze dei fan: ecco cosa dovrebbe fare il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Forza Nuova - scontri per casa popolare a eritrei : 4 anni al leader Castellino : Nel settembre 2017 si erano opposti allo sgombero di una casa popolare occupata abusivamente e che doveva essere destinata a una famiglia eritrea che ne aveva diritto. Avevano scatenando scompiglio, provocando anche atti violenti. Per questo motivo sono stati condannati quattro militanti di Forza Nuova. Tra loro anche il leader del movimento di estrema destra, Giuliano Castellino: per lui la seconda sezione penale di Roma ha emesso una pena di ...

A 50 anni dall’Apollo 11 e dopo 12 uomini sulla Luna - ora potrebbe essere il turno della prima donna con la missione Artemis : A 50 anni dalla missione Apollo 11 e dopo 12 uomini approdati sulla superficie Lunare, Jim Bridenstine, amministratore capo della NASA, ha parlato di una donna sulla Luna che potrebbe lasciare la sua impronta nel 2024 con la missione Artemis (Artemide). Nome scelto non a caso, dal momento che Artemide era la dea greca della caccia e della Luna e sorella di Apollo. “Il programma Apollo ha cambiato per sempre la storia … ma Apollo ...

Robbie Williams - incubo agorafobia per tre anni : Non solo Ed Sheeran, che soffre di ansia sociale. Anche Robbie Williams ha confessato alle pagine del The Sun di aver sofferto un altro particolare disagio. L'agorafobia.La mia carriera era diventata stratosferica ma il mio corpo e la mia mente mi dicevano che non dovevo andare da nessuna parte, che dovevo stare fermo. Quindi mi sono letteralmente seduto ed ho aspettato. Sono stato agorafobico dal 2006 al 2009. In quegli anni giravo per casa ...

Golf - British Open 2019 : Nino Bertasio - il terzo italiano al Royal Portrush - che fa l’esordio Major a trent’anni : Era forse il meno atteso tra gli italiani che avevano la possibilità di raggiungere, tramite lo Scottish Open, uno dei tre posti per l’Open Championship. Nino Bertasio, però, ce l’ha fatta: con il quarto posto nel forte torneo scozzese, che è parte delle Rolex Series interne all’European Tour, il trentenne nato a Zurigo, ma italiano a tutti gli effetti si è guadagnato la prima volta assoluta in un Major. Un esordio, quello di ...

Jesolo - 5 morti in 2 incidenti : tutti giovani tra i 22 e i 28 anni. Altre 4 vittime a Cesena : Quattro ragazzi sono morti in un incidente d’auto avvenuto questa notte a Jesolo . La vettura sulla quale si trovavano è finita in un canale a Cà Nani, nell’entroterra di Jesolo. Con loro c’era una quinta ragazza che però si è salvata. Verso le prime ore della mattina un altro giovane di 28 anni ha perso la vita schiantandosi contro un platano in via Roma Sinistra. Altri 4 morti a Cesena e uno a Genova. L’incidente che ha ...

Pietro tredici - figlio Gianni Morandi/ 'Mio padre? Un peso. Io sono un ribelle' : Pietro Tredici è il figlio di Gianni Morandi nato dal matrimonio con Anna Dan: 'Vengo da un ceto altoborghese, ma non mi sono mai sentito tale'

Si schianta in auto mentre fa una diretta Facebook. Muore il figlio di 14 anni : L'uomo che ieri notte ha perso il controllo della sua auto sull'A29, causando la morte di uno dei due figli che erano a bordo della vettura con lui, stava trasmettendo un video in diretta in Facebook. L'episodio è emerso nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Trapani e coordinata dalla Polizia Stradale. Nell'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo Alcamo Est, è deceduto Francesco, 14 anni, mentre il secondo figlio, ...

Madre e figlia adolescente dormono per tre anni con il cadavere della nonna in casa : la 47enne rischia 20 anni di prigione : Ha tenuto in casa il cadavere della Madre per tre anni. E lo ha fatto pur avendo una figlia adolescente che è stata quindi costretta a vivere con il corpo della nonna sistemato in una stanza di casa. Accade in Texas e secondo quanto riportato dalla Bbc, la nonna sarebbe morta in seguito a una caduta che non è stata curata a dovere. Il fatto risale al 2016 (all’epoca la nipote aveva 15 anni): il cadavere della donna è stato messo in una ...